Les restaurants et les pubs voient les réservations augmenter alors que les Britanniques se dirigent vers le dernier repas avant le verrouillage deux

Les restaurants et les pubs de tout le pays ont connu une augmentation des réservations avant l’entrée en vigueur des nouvelles restrictions nationales de verrouillage en Angleterre jeudi.Cette semaine, avec la fermeture totale de l’industrie imminente, des tables dans certaines villes auraient pu être réservées deux fois. Les données de réservation sur OpenTable, une plateforme qui traite les réservations pour les restaurants, ont montré que les réservations étaient en hausse de 11% par an le dimanche – par rapport aux semaines de réduction de la coutume depuis la conclusion de Eat Out To Help Out en août.La i newsletter dernières nouvelles et analysesDernier verre avant décembreChris Maguire, qui est copropriétaire de Vittoria, un bar à cocktails et snack à Bristol, m’a dit: fois cette semaine. Les gens se sentent clairement en sécurité et sont sortis, et veulent donc prendre ce dernier verre et manger un morceau avant de se refermer. «Ça va être vraiment difficile. Le plus important pour nous, c’est que nous ne pouvons pas vendre de boissons à emporter cette fois. J’espère que nous pourrons y retourner en décembre. Nous aurons des boissons et des toasts au fromage en attente. M. Maguire a déclaré que même son avant-poste de Cornouailles, le Rum & Crab Shack à St Ives, a vu le commerce reprendre avant mercredi: «C’est plus lent à Cornwall, surtout à cette période de l’année. De toute évidence, c’est une foule et une humeur très différentes. Mais les gens réservent toujours pour sortir. Nous sommes à peu près pleins là aussi. À Newcastle, qui fonctionnait sous des restrictions de niveau 2, le restaurant Blackfriars, qui prétend avoir la «plus ancienne salle à manger du Royaume-Uni», a connu une ruée de dernière minute pour les réservations. L’assistante aux réservations Laura a déclaré que les trois sites du groupe avaient rencontré la même chose: «Nous avons été occupés. Il y a quelques espaces pour le déjeuner, mais il y a beaucoup de gens qui espèrent sortir une dernière fois avant le verrouillage. »Les tables se sont cassées ailleurs, du centre de Londres à la campagne de Cumbria, les gestionnaires et les chefs ont vu la même ténacité. Gregory Marchand, chef-patron de Frenchie à Covent Garden, a déclaré: «L’augmentation des réservations avant le verrouillage de jeudi est stupéfiante. Les réservations parlent d’elles-mêmes: lundi la semaine dernière, 38 couverts; cette semaine, 75. Mardi la semaine dernière, 32 couvertures; cette semaine, 88. »Et Alasdair Elwick, directeur général de The Forest Side en Cumbrie, a ajouté:« Notre restaurant et nos chambres d’hôtel étaient de toute façon complets, mais pour maximiser les revenus, nous avons décidé d’ouvrir le mercredi midi, lorsque nous sommes généralement fermés. Chaque table a été installée en moins de trois heures.

