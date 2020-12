les résidents des foyers de soins seront les premiers à recevoir le vaccin Covid la semaine prochaine

Près d’un million de doses du vaccin Pfizer / BioNTech arriveront dans les entrepôts de distribution à travers le Royaume-Uni ce week-end, les résidents des maisons de soins étant les premiers à recevoir les vaccins la semaine prochaine.Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a confirmé une commande initiale de 800000 doses est en route depuis la Belgique – avec environ cinq millions d’entre eux d’ici la fin de l’année – après que le Royaume-Uni soit devenu le premier pays au monde à donner une approbation réglementaire à un vaccin contre le coronavirus. Les cabinets de médecins généralistes et les autorités sanitaires ont déjà commencé à contacter les maisons de soins pour savoir combien de résidents et de personnel se trouvent dans chacun d’eux et combien consentiraient à recevoir le vaccin, dont les études se sont avérées efficaces à 95% et fonctionnent dans tous les groupes d’âge. La newsletter i dernières nouvelles et analyses Lire la suite Vaccins Covid: Les premières vaccinations en Écosse auront lieu mardi après l’approbation de Pfizer Le vaccin Pfizer a été approuvé lundi par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), qui a déclaré: été coupé »pour évaluer sa sécurité. Le Royaume-Uni a commandé 40 millions de doses du vaccin Pfizer, suffisamment pour vacciner 20 millions de personnes avec deux doses, à 21 jours d’intervalle. Le Dr June Raine, responsable de la MHRA, a déclaré: «La sécurité du public passera toujours en premier. Cette recommandation n’a été donnée par la MHRA qu’après l’évaluation scientifique la plus rigoureuse de chaque donnée afin qu’elle réponde aux normes strictes requises de sécurité, d’efficacité et de qualité. »Sean Marett, directeur commercial de BioNTech, a déclaré au Royaume-Uni. était susceptible de recevoir au moins cinq millions de doses de vaccin d’ici la fin de l’année. Le Royaume-Uni avait initialement commandé 10 millions, mais M. Marett a déclaré que le montant expédié était réduit pour toutes les commandes. Critique de l’UE Répondant aux critiques de l’Union européenne sur l’approbation «hâtive» de la MHRA, M. Marett a déclaré: «Je ne pense pas vous pouvez dire ça du tout. Je pense que le Royaume-Uni a été, dans nos interactions avec eux – et bien sûr, nous sommes le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché au Royaume-Uni, ce qui signifie que nous sommes responsables de l’enregistrement du produit, comme nous le sommes en Europe – je dirais le Royaume-Uni a été aussi diligente que n’importe quel autre organisme de réglementation avec lequel nous avons eu affaire. «Je pense que ce n’est qu’une question de règles. En Europe, nous n’avons pas quelque chose de similaire à la réglementation 174, qui existe au Royaume-Uni et qui lui permet d’examiner et d’approuver les données relatives à un produit plus rapidement que dans d’autres juridictions qui auront un processus différent. »Le vaccin de Pfizer peut être stocké sur températures normales du réfrigérateur jusqu’à 5 jours (Photo: REUTERS) Bien que le vaccin Pfizer doive être conservé à une température ultra-froide de -70 ° C, M. Marett a déclaré que le vaccin pourrait être transporté par camionnette vers une maison de soins et qu’il restera stable s’ils sont conservés à des températures frigorifiques normales comprises entre 2 ° C et 8 ° C pendant cinq jours maximum.Une fois que le vaccin arrive au Royaume-Uni depuis l’usine Pfizer en Belgique, les lots seront contrôlés dans un dépôt central pour garantir leur qualité. Le vaccin sera ensuite déchargé et déplacé vers des congélateurs de stockage où il fera l’objet d’un contrôle de température supplémentaire. Public Health England (PHE) traitera les commandes passées par le NHS pour une livraison le lendemain aux centres hospitaliers du Royaume-Uni.Mr Hancock a déclaré que Matt Hancock a déclaré qu’il y avait un engagement pour les quatre pays du Royaume-Uni de commencer les vaccinations en même temps. prochaine semaine ». Il y aurait «trois modes d’administration» du vaccin, avec des hôpitaux, des centres de vaccination de masse et des médecins généralistes et pharmaciens offrant le vaccin à ceux qui en ont le plus besoin. « Cinquante hôpitaux à travers le pays sont déjà installés et attendent de recevoir le vaccin dès son approbation, donc cela peut maintenant se produire », a déclaré M. Hancock. Les premiers vaccins contre le coronavirus en Écosse seront administrés mardi, a déclaré Nicola Sturgeon. Le Premier ministre écossais a déclaré que l’approbation réglementaire du vaccin pourrait marquer le «début de la fin de la pandémie». Elle a également averti que la livraison du vaccin à plus de quatre millions d’adultes à travers l’Écosse serait une «opération massive et massive» .Liste prioritaireLe Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI), qui conseille les ministres, a déclaré que les vaccins devraient d’abord être offerts aux personnes âgées en foyers de soins et travailleurs des foyers de soins. Viennent ensuite les personnes âgées de 80 ans et plus et les agents de santé de première ligne. Toutes les personnes âgées de 75 ans et plus devraient être vaccinées ensuite, suivies de celles de 70 ans et plus et des personnes cliniquement «extrêmement vulnérables», a-t-il déclaré. Le professeur Wei Shen Lim, président Covid-19 du JCVI, a déclaré: «Cette priorité reflète les données disponibles sur les personnes les plus à risque de maladie grave et de décès par infection à Covid-19. Nos conseils seront mis à jour en fonction de la sécurité et des caractéristiques des autres vaccins, une fois disponibles. »Sam Monaghan, directeur général de Methodist Homes (MHA), le plus grand fournisseur de soins caritatifs du pays, a déclaré que la nouvelle de l’approbation était un motif de célébration. : «La vaccination doit nous permettre d’ouvrir encore plus nos maisons de retraite, permettant aux familles et amis de passer encore plus de temps avec leurs proches. Il y aura des défis logistiques considérables impliqués, et nous n’avons pas encore reçu de détails sur la manière dont les vaccinations seront déployées auprès de nos résidents et de notre personnel, bien qu’un certain nombre de nos maisons de soins aient été contactées localement par les médecins généralistes et les autorités sanitaires. plus de détails du gouvernement sur la façon dont le déploiement commencera, qui administrera les vaccinations et où cela sera fait. »La BMA a déclaré que la nouvelle marque une« réalisation incroyable »mais que des obstacles pratiques subsistent. Le Dr Richard Vautrey, président du comité GP, a déclaré: «Nous avons besoin de clarifications et de conseils de la part du NHS England et du gouvernement sur la manière exacte dont les pratiques seront impliquées dans cette première phase, étant donné les contraintes pratiques très médiatisées autour du stockage et du transport. défis – reconnus par le JCVI aujourd’hui – certaines personnes devront peut-être attendre un peu plus longtemps pour qu’un vaccin plus stable soit disponible, et nous exhortons le public à être patient. Nous ne nous attendons pas à ce que les pratiques reçoivent des vaccins pendant au moins deux semaines supplémentaires et nous pensons que la campagne commencera en force au cours de la nouvelle année. »Boris Johnson sera rejoint par le directeur général du NHS England, Simon Stevens, et le directeur médical adjoint de l’Angleterre. L’agent Jonathan Van-Tam lors d’une conférence de presse à Downing Street mercredi après-midi où de plus amples détails sur le programme de vaccination sont attendus.