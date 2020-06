Les réservations non officielles pour 2020 Mahindra Thar sont maintenant ouvertes chez les concessionnaires

Les concessionnaires Mahindra ont maintenant commencé à accepter les réservations pour le Thar 2020, qui devrait être lancé dans les 3-4 prochains mois.

En raison de la pandémie en cours, le lancement de nombreuses voitures a été retardé. L’un d’eux comprenait la prochaine génération de Mahindra Thar, qui aurait peut-être pu être lancée maintenant. Maintenant, nous pouvons confirmer que les concessionnaires de la plupart des métropoles ont ouvert les réservations non officielles pour la nouvelle génération de Thar.

Nos sources de concessionnaires suggèrent qu’elles sont encore sur le point d’avoir une idée claire de la période de lancement, mais cela devrait être juste avant la saison des fêtes. Cela pourrait suggérer que le lancement est prévu pour septembre ou octobre. Le montant des réservations est différent, mais certains demandent 21 000 roupies et 51 000 roupies comme montants symboliques.

La nouvelle génération de Thar a été espionnée à maintes reprises sur les routes. Une fois, il a été pris impliqué dans un accident avec Maruti Omni. Les rapports suggèrent que si la pandémie n’avait pas été là, le lancement aurait déjà eu lieu jusqu’à présent. Le SUV de style de vie subira de lourds changements pour le rendre conforme à la norme BS6 ainsi que pour respecter les normes de sécurité.

Il obtiendra une nouvelle plate-forme avec une forme complètement différente. Le langage du design sera également différent, probablement une approche néo-rétro. Vous trouverez tous les éléments de design à l’ancienne, mais avec des phares à LED, des feux arrière à LED et d’autres éléments modernes. New Thar sera livré avec un toit souple ainsi qu’un toit rigide en option.

Sous le capot, il obtiendra une nouvelle essence de 2,0 litres et un moteur diesel de 2,2 litres. Ce dernier devrait produire plus de 140 ch et 300 Nm de couple maximal. Les moteurs à essence et diesel seront proposés avec un MT à 6 vitesses et un AT à 6 vitesses en option. Cependant, toutes les fonctionnalités tout-terrain devraient venir sur les variantes diesel.

Les nouvelles fonctionnalités à bord comprendront un nouveau système d’infodivertissement à écran tactile avec Android Auto et Apple CarPlay, une climatisation automatique, des commandes audio et téléphoniques montées au volant, un régulateur de vitesse et des ORVM manuels. Surtout, le nouveau Mahindra Thar aura des options à quatre places ainsi qu’à cinq places, selon la variante.