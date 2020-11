Les réseaux de télévision américains coupés alors que le président revendique à nouveau à tort la fraude électorale

Les réseaux d’information américains ont interrompu le discours de Donald Trump jeudi soir alors que le président prononçait un monologue décousu jonché de fausses allégations de fraude électorale. S’exprimant alors que les élections américaines semblaient lui échapper, le républicain a dénoncé les «faux sondages». ainsi que «les grands médias, l’argent et les grandes technologies» après avoir lancé des batailles juridiques pour rester au pouvoir. Les principaux réseaux de télévision américains, notamment ABC, CBS et NBC, se sont tous retirés de la couverture des allégations de M. Trump, mais Fox News et CNN ont diffusé le discours du président dans MSNBC a également interrompu le président, avec le présentateur Brian Williams, en disant: «nous voici de nouveau dans la position inhabituelle non seulement d’interrompre le président des États-Unis mais de corriger le président des États-Unis». Volez l’élection de nous’Les principaux réseaux de télévision américains, y compris ABC, CBS et NBC, se sont tous éloignés de la couverture des affirmations de M. Trump (Photo de Brendan Smialowski / AFP) Dans une extraordinaire conférence de presse de la Maison Blanche férence, M. Trump a déclaré: «Si vous comptez les votes légaux, j’ai facilement gagné. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler les élections. »Les remarques du président, qui ont toutes été prononcées sans aucune preuve, contrastaient fortement avec le discours précédent de M. Biden jeudi lorsqu’il soulignait que« chaque scrutin doit être L’élection est encore trop proche pour être déclenchée après la clôture des urnes mardi, mais l’ancien vice-président M. Biden reste le favori après avoir remporté trois États clés du champ de bataille. dans le Wisconsin et le Michigan, le démocrate avait 264 votes dans les collèges électoraux et devait en obtenir un de la Géorgie, du Nevada, de la Caroline du Nord ou de son état de naissance, la Pennsylvanie, pour atteindre les 270 nécessaires pour remporter la course à la Maison Blanche.M. Trump doit cependant gagner les quatre. États. Il a continué à remettre en question la légitimité de l’élection et a entamé une action en justice pour soit arrêter le dépouillement des votes, soit insister pour que son équipe bénéficie d’un plus grand accès pour examiner le processus. Des affirmations sans fondement Un partisan du président Trump brandit un drapeau devant lors d’une manifestation à Las Vegas. . (AP Photo / Jae C. Hong) S’adressant à la salle de presse de la Maison Blanche, le président a déclaré sans fondement que les sondages dans les médias constituaient une «ingérence électorale dans le vrai sens du terme». Il a poursuivi sa critique des votes par correspondance et a déclaré que les républicains «gagnaient en tous les emplacements clés », mais que leurs prospects« ont alors commencé à être miraculeusement éliminés en secret ».« Les sondeurs ont sciemment tort », a déclaré M. Trump. « Il n’y avait pas de vague bleue qu’ils prédisaient, ils pensaient qu’il y aurait une grande vague bleue – c’était faux, cela a été fait pour des raisons de suppression. » Les personnalités du réseau avaient vivement critiqué M. Trump après sa colère, au milieu de la – discours de nuit après le jour du scrutin, mais diffusé dans son intégralité.Contrairement à la conférence de presse provocante de M. Trump tard dans la nuit des élections, le vice-président Mike Pence n’était cette fois pas à ses côtés, une absence immédiatement interprétée par certains analystes comme reflétant potentiellement un niveau de désaccord évident de la part de plusieurs personnalités du parti républicain sur la position prise par M. Trump. M. Pence, cependant, a tweeté plus tard qu’il était aux côtés du président pour demander que chaque vote «légal» soit compté. a frappé un ton plus mesuré dans son discours. (Photo: REUTERS / Kevin Lamarque) Alors que la présidence restait sur le fil du rasoir, M. Biden a utilisé un ton mesuré pour dire «la démocratie est parfois désordonnée, elle demande parfois un peu de patience». «Chaque scrutin doit être compté et c’est ce que nous va voir passer maintenant et c’est comme ça que ça devrait être », a-t-il déclaré depuis une scène de sa ville natale de Wilmington, Delaware, à côté de son colistier Kamala Harris.« Nous continuons à nous sentir très bien sur la situation actuelle, nous Je n’ai aucun doute que lorsque le décompte sera terminé, le sénateur Harris et moi serons déclarés vainqueurs. «Je demande donc à tout le monde de rester calme, à tous de rester calmes, le processus fonctionne, le décompte est en cours et nous le saurons Les élections sont dirigées par les gouvernements des États, des comtés et des collectivités locales et les commentaires publics de M. Trump n’ont aucun impact sur le décompte des voix à travers le pays. La campagne Trump a demandé un recomptage dans le Wisconsin et intenté des poursuites en Pennsylvanie, au Michigan et en Géorgie. Mais les juges du Michigan et de la Géorgie dis a raté les actions lancées par la campagne Trump.Une action en justice supplémentaire était également attendue au Nevada, a indiqué la campagne.Le directeur de campagne de M. Biden, Jen O’Malley Dillon, a déclaré que le président « sait qu’il perd » et a choisi de « pousser un fléau ». Les élections âprement disputées et le long processus de résultats ont aggravé les tensions dans les rues de certaines villes américaines. La police de Seattle et de Portland a arrêté plus d’une douzaine de personnes alors que des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour exiger un décompte complet de tous les votes de l’élection présidentielle et l’arrêt des contestations judiciaires du président Trump.Les partisans de Pro-Trump ont également convergé vers des centres de dépouillement dans des villes telles que Detroit et Phoenix.

