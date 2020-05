Les requins brûlent plus de six mois

Le patron de Cronulla, Dino Mezzatesta, a nié qu’il y ait un problème avec la culture chez les Sharks, et a pris pour objectif le temps qu’il a fallu à l’ASADA pour confirmer le test de dépistage positif de Bronson Xerri.

Le joueur de 19 ans fait face à une interdiction de quatre ans après qu’il a été révélé hier que son échantillon A était positif pour un mélange de médicaments améliorant la performance interdits.

Mais Cronulla est furieux étant donné que le test a été effectué en novembre de l’année dernière. Il y a deux mois, le club a libéré Josh Morris pour rejoindre les Roosters, une décision qui, selon les Sharks, était basée sur des pressions sur le plafond salarial.

Mais avec Xerri peu susceptible de rejouer cette saison, même s’il est innocent, l’expérience de Morris aurait été inestimable.

Mezzatesta a déclaré que le club se serait probablement accroché à Morris s’ils avaient su la situation de Xerri plus tôt.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles nous sommes assez déçus du temps qu’il faut pour informer non seulement la LNR mais le club », a-t-il déclaré.

« Les choses ont peut-être été complètement différentes pour nous.

« Absolument, si nous avions été informés plus tôt, nous aurions pu prendre les choses très différemment dans notre approche de notre équipe. »

Les plaintes de Mezzatesta le mettent en désaccord avec l’ancien PDG de l’ASADA, Richard Ings, qui a déclaré Large monde du sport que le délai de six mois pour terminer le test était parfaitement raisonnable, et étant donné les vacances de Noël, les feux de brousse et le COVID-19, il était « surpris que cela ne prenne pas plus de temps ».

Mezzatesta a également été contraint de défendre la culture des Sharks, étant donné que le club était au centre du scandale des suppléments, ce qui a conduit une foule de joueurs à accepter des interdictions pendant la saison 2014.

« Il n’y a pas de problème ici au club, et bien qu’il y ait une histoire, nous sommes très confiants avec les protocoles que nous avons en place », a déclaré Mezzatesta.

« Il est regrettable que ce problème se soit posé pour un jeune individu associé à notre club, notre priorité est désormais son bien-être. »

Bronson Xerri en action pour Cronulla. (AAP)

« Mais nous n’avons certainement aucune inquiétude à propos de notre club, pas en ce moment, et certainement pas à l’avenir. »

Le patron des Sharks a déclaré que Xerri était « ébranlé » et faisait face à « un long chemin à parcourir ». L’équipe de bien-être du club est en contact permanent avec l’étoile montante, qui fait face à la perspective d’une interdiction qui pourrait détruire une carrière prometteuse.

Le téléphone de Xerri a été confisqué hier, ce qui laisse supposer que d’autres personnes pourraient être prises dans le drame, mais Mezzatesta a déclaré que le club n’était pas concerné.

« Naturellement, il y aura de la déception parmi les rangs, mais ce sont des athlètes professionnels et ils se concentreront uniquement sur le match samedi soir », a-t-il déclaré.

« Nous n’avons rien à craindre, nous n’avons rien à craindre, il n’y a évidemment que déception en ce moment. »