Les remaniements évidents (et pas si évidents) de l’UNIVERS CINÉMATIQUE MARVEL

Pour paraphraser un présentateur de journaux télévisés locaux de San Diego des années 1970, l’univers cinématographique Marvel est un gros problème. En 12 ans, 23 films et plusieurs émissions de télévision (qui peuvent ou non être la continuité selon qui vous demandez), ces films Marvel ont défini une génération – et défini la carrière des acteurs.

Les gens savaient qui était Robert Downey Jr. avant Homme de fer. Mais après 2008, il est toujours Iron Man. La même chose pourrait être dite pour Scarlett Johansson, Chris Evans, Samuel L. Jackson et d’autres.

Mais tous les casting MCU ne sont pas ou n’étaient pas pour le long terme – certains acteurs n’ont même pas passé plus d’un film, y compris un personnage principal.

Malgré les budgets massifs, l’énorme attrait et une formule bien rodée, cela ne fonctionne pas toujours entre Marvel et leur talent, et parfois les personnages sont refondus en raison de conflits de personnalité, de besoins en histoire changeants, ou même de changements d’époques dans le temps.

Seriez-vous surpris de savoir que le premier acteur engagé pour Marvel Cinematic Universe a été l’un des premiers à être remplacé? Ou que le père d’Iron Man a eu plus de regards qu’un Skrull jouant à s’habiller?

Newsarama a fouillé les archives du MCU et a souligné les refondations les plus importantes – et pourquoi elles se sont produites.