Les règles du deuxième verrouillage seront levées à temps pour Noël, dit Boris Johnson alors qu’il salue les tests de coronavirus

Les familles pourront se réunir à Noël une fois le verrouillage de quatre semaines terminé, a suggéré Boris Johnson alors qu’il exhortait le public à respecter les nouvelles règles en Angleterre. S’exprimant lors d’une conférence de presse à Downing Street, le Premier ministre a déclaré que les familles l’auraient fait. Noël aussi normal que possible »et prédit que les tests Covid-19« en temps réel »aideraient les Britanniques à reprendre une vie normale même sans vaccin approuvé contre le virus. M. Johnson a déclaré au public le jour de l’ouverture du deuxième verrouillage:« Le Les conseils que j’ai reçus suggèrent que quatre semaines suffisent pour que ces mesures aient un réel impact. Ces règles expireront donc et le 2 décembre, nous prévoyons de revenir à une approche à plusieurs niveaux. Il y a de la lumière au bout du tunnel. »Le bulletin d’information i politique a coupé le bruit Il a ajouté:« Le gouvernement britannique et les administrations décentralisées travaillent ensemble sur une approche commune de la période de Noël, car nous voulons tous faire en sorte que les familles puissent se réunissent où qu’ils vivent. »« Noël normal »Les lumières de Noël illuminent la principale rue commerçante d’Oxford Street, dans le centre de Londres, le jour où Boris Johnson a défendu sa décision tardive d’imposer un deuxième verrouillage contre le coronavirus (Photo: Ben STANSALL / AFP / Getty) des règles strictes sur les coronavirus seraient levées à temps pour Noël, a déclaré le Premier ministre: «Si nous suivons ce paquet de mesures comme nous le pouvons et nous l’avons fait auparavant, je ne doute pas que les gens pourront avoir un Noël comme d’habitude. que possible et que nous pourrons aussi ouvrir les choses avant Noël. » Il a été sous pression pour abolir des restrictions telles que la règle des six afin que les familles nombreuses puissent se réunir. Simon Stevens, le chef du NHS England, a déclaré que Noël « dépendrait considérablement de notre succès au cours des quatre prochaines semaines ». Il a également révélé que 30 000 membres du personnel du NHS sont actuellement incapables de travailler parce qu’ils s’auto-isolent. Il a ajouté: «Notre succès dans le contrôle de la transmission communautaire du coronavirus est également un multiplicateur de force, à ce que le NHS lui-même peut alors fournir en termes de soins.» M. Johnson a souligné l’essai de tests Covid-19 à retournement rapide qui commence à Liverpool vendredi comme moyen de sortir du verrouillage à temps sans risquer un troisième pic dévastateur du virus. Il a déclaré: «L’avantage de cette approche est que vous pouvez dire si les gens sont contagieux ou non en temps réel, immédiatement, en 10 à 15 minutes.» Lire la suite Dernier coronavirus: un essai de test rapide «qui change la donne» va commencer à Liverpool avec 500 000 personnes à tester Même sans vaccin imminent, il sera possible de contrôler le virus, a insisté le Premier ministre, en déclarant: «Le nombre de tirs qui pleut actuellement sur l’objectif est considérable de la part des scientifiques et des médecins, et l’un d’eux va passer. Il a décrit les vaccins, les traitements et les tests de masse comme «une sorte de trépied sur lequel nous appuyons notre programme pour l’avenir».

