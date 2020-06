Les règles de quarantaine sur les coronavirus mettent en danger les chaînes d’approvisionnement britanniques, prévient le chef du tunnel sous la Manche

NewsChannel Tunnel écrit au PM au sujet de nouvelles mesures « lourdes de problèmes » Dimanche 7 juin 2020, 19h53Mis à jour le dimanche 7 juin 2020, 19h54 Les camions sont assis dans la voie d’urgence de l’autoroute A16 menant au port de Calais , nord de la France (Photo de DENIS CHARLET / AFP via Getty Images) Le chef de l’opérateur du tunnel sous la Manche Getlink, Jacques Gounon, a écrit à Boris Johnson pour avertir que les nouvelles mesures de quarantaine pour les voyageurs au Royaume-Uni, qui prennent effet lundi, sont «Chargé de problèmes». Dans une lettre envoyée samedi, M. Gounon a accusé le ministère de l’Intérieur de «consultation limitée et intransigeance départementale» résultant en une situation qui «met un sérieux risque sur l’efficacité des opérations du tunnel sous la Manche, un élément vital maillon de la chaîne d’approvisionnement de la Grande-Bretagne. »Inscrivez-vous à notre lettre d’information quotidienneLa lettre d’information i traverse le bruit La moitié du personnel du tunnel sous la Manche est actuellement en congé ou travaille à temps partiel, mais le ministère de l’Intérieur a besoin de chaque membre du personnel « passer des heures chaque jour à remplir 27 écrans pour chacun des huit passages quotidiens pour le canal ». Action d’urgence Les équipes d’urgence seront également tenues de s’arrêter et de remplir des formulaires sur le chemin d’un incident, selon un rapport d’ITV.Mr. Gounon dit que cela n’est pas nécessaire parce que, selon les termes du traité établi en 1986, « le personnel opère entre la frontière, ni dans un pays ni dans l’autre ». Il a déclaré: « Nous détenons les données les concernant et leurs missions de navette qui sont requis par le Home Office « . Ce sont des informations qui pourraient être fournies par ailleurs, mais le ministère de l’Intérieur refuse de les accepter à moins que les individus ne les fournissent « chaque fois qu’ils traversent ». « En substance, le ministère de l’Intérieur a besoin de données, nous avons ces données et sommes heureux de partager mais le département est obsédé par ces données provenant d’une source différente et refuse donc notre solution « .Pas le temps de préparerLe Home Office: » Consultation limitée et intransigeance départementale « (Photo de Peter Macdiarmid / Getty Images) M. Gounon s’est également plaint que les documents de communication et les documents que les passagers doivent remplir n’ont été mis à la disposition de son équipe que vendredi, mais « toute une industrie, les travailleurs et les passagers doivent se préparer à l’introduction lundi ». Le président de Getlink a accusé le Home Office d’avoir « une résistance » à la simplicité qui rend nos propositions infructueuses « , et demande à M. Johnson son intervention urgente pour identifier une solution » à un problème éminemment résoluble « . En savoir plus En savoir plusUK quara Exemptions ntine: Qui est exempté des règles de voyage de 14 jours et comment fonctionnent les mesures contre les coronavirus À partir du 8 juin, les voyageurs au Royaume-Uni par avion, ferry ou train devront s’isoler pendant 14 jours à leur arrivée ou risqueraient d’être condamnés à une amende, à des poursuites ou à des amendes. même expulsés s’ils ne se conforment pas. Les passagers seront invités à fournir une adresse où ils s’auto-isoleront, avec des visites surprises utilisées pour vérifier s’ils respectent les règles. Les nouvelles mesures s’appliquent également aux ressortissants britanniques.’Inefficaces et inutiles’British Airways a engagé une procédure judiciaire contre le gouvernement britannique (Photo de Bryn Lennon / Getty Images) Le nouveau régime a suscité une consternation généralisée dans l’industrie du voyage, avec plus de 200 voyages Dimanche, British Airways a entamé une procédure judiciaire sur ce qu’elle appelle les mesures de quarantaine «illégales» du gouvernement, tandis que le directeur général de Ryanair, Michael O’Leary, les a qualifiées d ‘«inefficaces et inutiles». Le gouvernement l’a déclaré étudie la possibilité d’introduire des «couloirs de voyage internationaux» entre le Royaume-Uni et les pays à faible taux d’infection.