Les récentes performances du joueur d’Arsenal montrent que Wenger avait raison depuis le début – .

La victoire d’Arsenal contre Manchester United le week-end dernier était spéciale pour plusieurs raisons. Les Gunners ont mis fin à leur terrible parcours à Old Trafford ainsi qu’à leur séquence de 29 matchs sans victoire contre une grande équipe loin de chez eux.

Les nouvelles recrues de Mikel Arteta Thomas Partey et Gabriel Magalhaes ont été brillantes dans la victoire, mais la plus grande surprise de toutes a sans doute été la performance de Mohamed Elneny au milieu du parc.

L’Egyptien a passé la saison dernière en prêt en Turquie avec Besiktas. Elneny a fait une bonne campagne là-bas, mais malgré son désir de rester aux Emirats, beaucoup ont estimé qu’il ferait partie de ceux qu’Arteta chercherait à passer cet été.

Cependant, l’ancien Bâle a fait taire ses sceptiques. Elneny a débuté huit matchs toutes compétitions confondues cette saison, et après sa performance à Old Trafford, ce ne sera pas une surprise de le voir jouer régulièrement aux côtés de Partey.

Lorsque les équipes ont été annoncées avant le match, il y a eu quelques gémissements parmi les fans d’Arsenal. Beaucoup s’attendaient à ce qu’Elneny soit un joueur d’équipe, mais commencer un grand match loin de chez eux était considéré comme un mouvement étrange.

Arteta, cependant, a sa tactique sur place. Il a gardé sa foi en Elneny et a décidé de lui donner une chance. Mais il n’est pas le seul à avoir fait confiance au milieu de terrain égyptien au fil des ans.

L’ancien patron d’Arsenal, Arsène Wenger, a amené Elneny aux Emirats et l’a toujours chanté. Le milieu de terrain n’a jamais été considéré comme un partant régulier, mais ses récentes performances montrent que le légendaire Français avait raison à son sujet depuis le début.

Wenger a toujours été fan d’Elneny

Wenger a déclaré à BeIN Sports l’année dernière, cité par KingFut: «Elneny est un joueur très fort et actif. C’est un joueur avec un style de jeu moderne et qui fait toujours de son mieux pour son équipe. Elneny est un joueur très utile sur le plan tactique.

«Il est très actif sur le terrain et ce qui me frappe le plus, c’est comment il protège son équipe. Son apport au sein de l’équipe est excellent, pas en termes de création d’objectifs car il n’est pas du genre à avoir la touche finale avant le but. Mais à cause de son aide dans la construction. Le style de jeu d’Elneny ajoute une protection à l’équipe »

Le style de jeu d’Elneny a certainement protégé la ligne de fond d’Arsenal à Old Trafford. Il a montré qu’il est également capable d’avoir un impact plus haut sur le terrain, et s’il peut continuer sa forme, il deviendra un joueur très important dans le système d’Arteta cette saison.

