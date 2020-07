Les récentes performances de la star d’Arsenal montrent qu’Arsène Wenger avait raison depuis le début – .

Photo de MIKE EGERTON / POOL / AFP via Getty Images

La saison d’Arsenal semblait vouée à l’échec il y a quelques semaines lorsque Bernd Leno s’est blessé contre Brighton. L’Allemand était l’une des principales raisons pour lesquelles les Gunners n’étaient pas dans la moitié inférieure du tableau, et son problème de genou a fait peur dans le cœur des fans.

Emi Martinez est venu remplacer Leno et est resté entre les bâtons depuis. L’Argentin est à Arsenal depuis longtemps mais il y avait des inquiétudes quant à sa qualité dans le but.

Cependant, Martinez a été exceptionnel pour les Gunners et certains pourraient même dire qu’il a été meilleur que Leno depuis qu’il l’a remplacé il y a quelques semaines.

C’est une grande déclaration à faire, mais ses statistiques montrent qu’il s’en est effectivement mieux sorti. Martinez se vante d’un pourcentage d’arrêts de 81,8% la semaine dernière, le meilleur retour d’un gardien de but qui a joué pendant plus de 500 minutes en Premier League. (Soleil)

Ses statistiques surpassent également celles de Leno dans tous les départements. (Soleil) C’est une surprise compte tenu de l’importance de l’Allemand pour Arsenal depuis le début de la saison, mais s’il y a une personne qui n’est pas du tout choquée par les statistiques de Martinez, c’est Arsène Wenger.

Martinez a révélé il y a quelques mois que l’ancien patron d’Arsenal lui disait qu’il était l’avenir du club. L’Argentin a dû attendre une décennie pour avoir sa chance, mais maintenant qu’il l’a fait, il donne raison à Wenger.

Il a déclaré au site officiel d’Arsenal en septembre: «Je suis ici depuis tant d’années et la seule raison pour laquelle je suis resté ici est parce que je crois que je peux être le n ° 1 ici. J’ai toutes les qualités dont vous avez besoin.

«Arsène Wenger, quand il était ici, me disait toujours: ‘Emi, tu es l’avenir de ce club’. Je crois que je peux être un n ° 1. Ne vous méprenez pas, j’accepte mon rôle de n ° 2 pour le moment, mais mon objectif est d’obtenir ce maillot de n ° 1.

«Arsène avait l’habitude de dire que les gardiens culminent à 30 ans mais je crois que je me sens déjà commandant dans tous les aspects à 27 ans. Avec le ballon à mes pieds, pied gauche, pied droit, je me sens plus connecté avec le dos. quatre et je suis plus vocal aussi.

Martinez a rejoint Arsenal à l’adolescence. L’Argentin a déjà eu ses défauts, mais il a surmonté cela pour devenir l’un des meilleurs gardiens d’Arsenal, sinon de la Premier League.

Leno, aussi brillant soit-il, n’obtiendra pas un retour direct dans les onze de départ. L’Allemand devra travailler extrêmement dur pour conserver sa place de numéro un mais si Martinez continue de jouer comme il l’a été, Leno devra se contenter d’une place sur le banc.

Wenger, le manager qui a d’abord donné une chance à Martinez à Arsenal, sera fier de ses performances. L’Argentin doit maintenant rester cohérent pour décrocher une place pour Arsenal, ce qui l’aidera bientôt à devenir le numéro un de son pays.

