Les réalisateurs des Avengers font éclore Hercules en direct – Africadaidly

Joe et Anthony Russo, réalisateurs des deux derniers films « Avengers », produiront une refonte en direct des « Hercules » de Disney.

David Callaham («The Expendables 2») écrira le film, qui sera produit sous le label AGBO de Russo.

La version animée, publiée en 1997, a empoché 99,1 millions de dollars nationaux et plus de 153 millions de dollars WW. Dans ce document, le fils de Zeus et Hera comme il est dépouillé de son immortalité en tant qu’enfant et devient un véritable héros.

Via ‘Date limite’