Les réalisateurs de ‘Uncut Gems’ concluent un accord télévisé avec les chaînes HBO et A24 de Safdie Brothers – / Film

Josh et Benny Safdie, le scénariste / réalisateur de thrillers indé angoissants comme Bon temps et Gemmes non coupées, se dirigent vers le câble premium. Le duo et leur bardeau de production Elara Pictures ont conclu un premier accord de deux ans avec HBO, et A24 – la société qui a produit et distribué leurs deux plus grands films – est également impliquée. En savoir plus sur le nouveau contrat Safdie Brothers HBO ci-dessous.

Selon Variety, les Safdies et les co-fondateurs d’Elara Sebastian Bear-McClard et Ronald Bronstein ont signé un premier accord de deux ans avec HBO, et A24 réalisera tous les projets dans le cadre de l’accord. Le distributeur s’associera également à Elara sur des «projets sélectionnés en dehors de l’accord», renforçant ainsi l’engagement d’A24 à être en affaires avec les frères Safdie.

Pour moi, cet accord est intéressant pour plusieurs raisons. HBO semble être une grande maison de télévision pour les Safdies, dont les deux derniers films ont été l’équivalent cinématographique d’une attaque de panique de deux heures. Ils réalisent des films propulsifs qui sont souvent vulgaires et violents, alors savoir qu’ils ne seront pas tenus en laisse est une bonne nouvelle pour les fans de leur style de narration. Cela semble également être une grande victoire pour HBO. Le câbleur premium est constamment à la recherche de talents de haut niveau pour fournir un contenu digne de refroidisseur d’eau, et avec Gemmes non coupées enfin frapper Netflix aux États-Unis plus tôt cette semaine, plus de personnes que jamais ont désormais accès au film et pourraient aider à faire des Safdies un nom familier en dehors des cercles cinéphiles.

Du point de vue de l’industrie, je trouve également particulièrement fascinant que HBO, et non Showtime, soit ceux qui ont conclu cet accord avec les Safdie Brothers. En février, nous avons écrit sur la façon dont le duo de cinéastes faisait équipe avec Nathan pour vousNathan Fielder pour une série de comédie Showtime intitulée La malédiction, qui «explore comment une malédiction présumée perturbe la relation d’un couple nouvellement marié qui joue dans Flipanthropie, leur émission HGTV troublée. » Vous penseriez que la relation établie des frères avec Showtime pourrait aboutir à un accord là-bas, mais HBO est intervenu et les a verrouillés à la place.

Malgré La malédiction étant annoncé, les Safdies doivent encore diriger un projet de télévision. Nous allons donc garder notre œil ouvert pour voir si cette émission est en mesure d’aller de l’avant ou si une nouvelle émission progressera et évoluera. La malédiction à la ligne d’arrivée.

Articles sympas du Web: