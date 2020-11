Les rassemblements de Donald Trump ont alimenté 30000 cas de coronavirus, selon une étude de l’Université de Stanford

Les rassemblements d’été de Donald Trump ont abouti à 30000 cas de Covid-19 – et ont probablement conduit à 700 décès – selon une nouvelle étude.Selon l’Institute for Economic Policy Research de l’Université de Stanford, 18 rassemblements communautaires locaux ont augmenté les cas ultérieurs de coronavirus en moyenne de plus de 250 pour 100 000 habitants. Au cours des dernières semaines de clôture de la campagne du président pour être réélu à la Maison Blanche, M. Trump a organisé des rassemblements quotidiens, avec jusqu’à cinq par jour prévus à l’approche du jour des élections de mardi. De tels événements sont réputés pour les participants ignorant les conseils de distanciation sociale et ne portant pas de masque facial, M. Trump ayant récemment suggéré que Covid-19 faisait partie d’un complot médiatique visant à supprimer la participation électorale, bien qu’il ait lui-même contracté le virus. L’étude a été publiée au moment où il est apparu que The Villages, une immense communauté de retraités en Floride, a signalé une augmentation du nombre de cas une semaine après la visite de M. Trump pour un énorme rassemblement.Notifier le risque d’infectionLes partisans regardent le président américain Donald Trump s’exprimer lors d’un rassemblement à l’aéroport régional de Williamsport à Montoursville, Pennsylvanie le 31 octobre 2020 (Photo: MANDEL NGAN / AFP via Getty Images) L’étude de Stanford examine plusieurs événements en juillet, août et septembre – à commencer par le rassemblement du président en juin à Tulsa, Oklahoma. Les auteurs, B.Douglas Bernheim, Nina Buchmann, Zach Freitas-Groff et Sebastián Otero, ont déclaré que le nombre estimé de morts ne se limitait pas à ceux qui ont assisté aux rassemblements, car il se propagerait des participants à la famille et aux amis dans les jours et semaines suivants. Le document explique: «Au moins jusqu’en septembre 2020, le degré de conformité aux directives concernant l’utilisation de masques et la distanciation sociale était faible, en partie parce que la campagne Trump a minimisé le risque d’infection. Cette caractéristique augmente le risque qu’un rassemblement puisse devenir un «événement de grande diffusion». Dans leur conclusion, les auteurs ajoutent: «Notre analyse soutient fortement les avertissements et les recommandations des responsables de la santé publique concernant le risque de transmission du Covid-19 lors de grands rassemblements de groupe, en particulier lorsque le degré de conformité avec les directives concernant l’utilisation des masques et la distanciation sociale est faible. « Les communautés dans lesquelles les rassemblements de Trump ont eu lieu ont payé un prix élevé en termes de maladie et de mort. » M. Trump s’est moqué des personnes qui portent des masques, a suggéré les gens «guérissent» simplement du coronavirus et, à tort, prétendent que les médecins gonflent les chiffres des morts pour gagner de l’argent.Coûtant des centaines de viesUn drapeau de Donald Trump flotte dans la brise alors que les partisans du président Trump se rassemblent pour un défilé Trump dans l’état du champ de bataille de l’Iowa le 31 octobre 2020 (Photo: Mario Tama / Getty Images) En réponse au journal, la porte-parole de la campagne Trump, Courtney Parella, a déclaré: «Les Américains ont le droit de se rassembler en vertu du premier amendement pour entendre le président des États-Unis. »Elle a ajouté:« Nous prenons de fortes précautions pour nos événements de campagne, exigeant que chaque participant fasse vérifier sa température, fournissant des masques qu’il est chargé de porter et garantissant l’accès à beaucoup de désinfectant pour les mains. Lors de nos événements, nous avons également des panneaux indiquant aux participants de porter leurs masques. Pendant ce temps, un porte-parole de la campagne de Joe Biden a publié une déclaration disant que M. Trump «coûte des centaines de vies et déclenche des milliers de cas avec des rassemblements de super épandeurs qui ne servent que son propre ego.» Le principal expert des maladies infectieuses du pays, le Dr Anthony Fauci, a déclaré sur Vendredi, le pays signale un nombre quotidien « extrêmement élevé et tout à fait inacceptable » de cas de coronavirus, avant la saison d’hiver où les gens passeront plus de temps à l’intérieur. S’exprimant sur « Doctor Radio Reports » de SiriusXM, le Dr Fauci a déclaré: « Nous ‘ êtes dans une situation précaire au cours des prochaines semaines ou des prochains mois. »

