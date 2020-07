Les Rangers effrayés par le prix de 4,5 millions de livres sterling de la cible; ne coûte que 300000 £ en janvier – .

in

Photo par Vincent Van Doornick / Isosport / MB Media / Getty Images

Selon Het Laaste Nieuws, les Rangers ont hésité face au prix de 4,5 millions de livres sterling mis sur la tête de l’objectif de transfert Terem Moffi par la formation belge KV Kortrijk.

S’il semble qu’Alfredo Morelos est prêt pour une année de plus de finitions cliniques à Ibrox, cela n’a pas empêché les géants de Glasgow de tenter de renforcer une ligne de front qui est devenue de plus en plus dépendante de leur talisman colombien.

Le fanatique moyen du Gers ne connaissait pas Morelos d’Adam lorsqu’il est arrivé à Ibrox en provenance de HLJ Helsinki il y a trois ans.

Et Moffi, un jeune de 21 ans qui exerçait son métier en Lituanie il y a quelques mois, allait faire irruption sur la scène écossaise dans des circonstances très similaires.

Moment de fond de votre club cette saison

mariée

616955

Moment de fond de votre club cette saison

/static/uploads/2020/07/607681_t_1595494683.jpg

607681

centre

Alors que les Rangers ont payé une bonne affaire de 1 million de livres sterling pour sans doute le finisseur le plus clinique du football écossais, tout espoir que Moffi pourrait être pris pour une autre réduction de prix est parti en fumée.

HLN affirme que Courtrai réclame 4,5 millions de livres sterling pour un attaquant qu’il a signé pour seulement 300000 £ il y a six mois.

Photo par Vincent Van Doornick / Isosport / MB Media / Getty Images

Pour ceux d’entre vous qui sortent dans l’urticaire à la perspective des mathématiques les plus élémentaires, cela signifie que Courtrai espère réaliser un bénéfice de 4,2 millions de livres sterling en sept matchs seulement dans la carrière de Moffi dans la Jupiler League.

Le Nigérian a marqué quatre fois lors de ces sept matches, portant son total de 2019/20 à dix sur 16 dans toutes les compétitions.

Mais l’argent ne pousse pas sur les arbres d’Ibrox. Et ces frais de 4,5 millions de livres sterling semblent avoir anéanti tout espoir que Moffi avait de s’assurer que son séjour à Courtrai ne soit qu’une visite éclair.

Mark Runnacles / Getty Images

Dans d’autres nouvelles, Report: la star d’Arsenal exclue de la finale de la FA Cup

Partager : Tweet