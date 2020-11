Les randonneurs découvrent près de 50000 miles de sentiers historiques qui ont disparu des cartes

Des marcheurs à travers le pays ont mis au jour près de 50000 miles de sentiers perdus qui ont disparu des cartes officielles de l’Angleterre et du Pays de Galles, dans le cadre du plus grand projet de «science citoyenne» du genre. L’organisme de bienfaisance marchant Ramblers a déclaré que des milliers de bénévoles avaient passé le mois de février à comparer les cartes officielles de l’OS avec des cartes historiques montrant d’anciens sentiers à travers l’Angleterre et le Pays de Galles. Ils ont trouvé 49138 miles de chemins manquants – près de cinq fois plus que prévu. Ils ont été laissés sur les cartes officielles établies par les autorités locales dans les années 1950, bien que certains sentiers soient encore régulièrement utilisés. Selon l’étude (Photo: Ross Woodhall / Ramblers) Dans tout le pays L’enquête a révélé que le Sud-Ouest avait le plus de chemins manquants, avec plus de 9000 miles de route. sentier découvert dans cette région. Le Pays de Galles manquait près de 7500 miles de chemin de ses cartes OS, et l’Est de l’Angleterre à plus de 6500 miles. Beaucoup de ces droits de passage perdus pourraient améliorer le réseau existant, en créant de nouveaux itinéraires de marche circulaires ou en reliant plus facilement les gens aux espaces verts locaux, à la nature et à la campagne, a déclaré Ramblers. Photo: Ramblers) «Course contre la montre» Mais les marcheurs britanniques font face à une «course contre la montre» pour préserver l’accès du public à ces sentiers. S’ils ne sont pas revendiqués pour être inclus dans les cartes du système d’exploitation d’ici janvier 2026, ils disparaîtront complètement du dossier, a averti Ramblers. Il prévoit de commencer à faire des demandes aux conseils locaux pour sauver les chemins historiques les plus importants et fait appel à des volontaires pour l’aider. Une fois légalement enregistrés comme droits de passage par les communes, les chemins seront protégés en permanence pour l’accès public. «En remettant le plus utile de ces chemins sur la carte, nous ne sauverons pas seulement un peu de notre histoire, nous serons également en mesure d’améliorer le réseau existant, en créant de nouveaux et meilleurs itinéraires de marche, ce qui permettra à plus d’entre nous pour profiter plus facilement du plein air », a déclaré Jack Cornish, qui dirige le projet de sentiers perdus pour les Ramblers.

