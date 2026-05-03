Les RAM à prix réduits, 2 générations dépassées, ce qui donne du temps à Microsoft face à SteamOS et sa menace croissante

Microsoft gagne du temps face à SteamOS grâce à la pénurie de RAM qui frappe le marché des PC portables gaming. Cette situation technique inattendue modifie temporairement l’équilibre concurrentiel dans l’écosystème du jeu portable.

La bataille pour dominer le segment émergent des consoles portables PC prend une tournure inattendue. Alors que Valve pousse son SteamOS comme alternative à Windows sur les appareils gaming nomades, une contrainte matérielle majeure redistribue les cartes : la raréfaction de la mémoire vive disponible pour les constructeurs.

SteamOS face aux limites techniques du marché

Le système d’exploitation de Valve, optimisé pour les performances gaming sur hardware limité, se heurte à une réalité prosaïque. Les fabricants de PC portables gaming peinent à sécuriser les volumes de RAM nécessaires pour leurs nouvelles gammes. Cette pénurie, surnommée “RAMpocalypse” par la presse spécialisée, contraint les constructeurs à revoir leurs calendriers de lancement.

L’impact se révèle particulièrement problématique pour les appareils destinés à accueillir SteamOS. Ces machines, positionnées en alternative aux laptops Windows traditionnels, requièrent des configurations mémoire spécifiques pour optimiser l’expérience utilisateur sous l’OS de Valve.

Microsoft capitalise sur les retards de production

Cette situation technique profite mécaniquement à Microsoft, qui voit ses concurrents contraints de repousser leurs lancements. Windows conserve ainsi sa position dominante sur le marché des PC gaming portables, faute d’alternative matérielle crédible à court terme.

The RAMpocalypse has bought Microsoft valuable time in the fight against SteamOS https://t.co/AUUYPKEEAi — Ars Technica (@arstechnica) May 1, 2026

L’écosystème Windows bénéficie également de sa compatibilité étendue avec les configurations mémoire variables. Contrairement à SteamOS qui nécessite des optimisations spécifiques, Windows s’adapte plus facilement aux contraintes d’approvisionnement actuelles des constructeurs.

Une fenêtre de tir stratégique pour l'écosystème Windows

Une fenêtre de tir stratégique pour l’écosystème Windows

Ce répit technique permet à Microsoft de consolider sa position avant l’arrivée massive des alternatives basées sur SteamOS. L’entreprise de Redmond peut ainsi peaufiner son offre gaming sur Windows, notamment via le Xbox Game Pass intégré, sans subir la pression concurrentielle initialement attendue.

La question centrale demeure celle de la durée de cette pénurie. Si les tensions sur l’approvisionnement en RAM se résorbent rapidement, Microsoft devra faire face à une offensive coordonnée des constructeurs proposant enfin des alternatives viables à Windows pour le gaming portable. Dans le cas contraire, cette fenêtre technique pourrait se transformer en avantage concurrentiel durable, repoussant d’autant l’émergence d’un écosystème gaming véritablement diversifié sur le segment portable.