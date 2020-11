Les quatre fantastiques regrets de Kate Mara révélés par l’actrice – / Film

Presque tous ceux qui ont travaillé sur Josh Trank2015 Les quatre Fantastiques a, à un moment donné, souhaité pouvoir oublier tout cela. De Trank, qui a été ouvert sur ses affrontements avec les dirigeants de studio dans les coulisses, aux membres de la distribution, qui sont tous sortis de la bombe au box-office relativement indemnes, et même de plus grandes stars dans certains cas. L’un de ces acteurs est Kate Mara, qui a récemment révélé qu’elle avait eu une «horrible expérience sur Les quatre Fantastiques», En plus de rencontrer son mari, Jamie Bell. Mais elle ne veut pas oublier que c’est arrivé, car ce fut une «bonne expérience d’apprentissage» pour l’actrice.

Dans une interview avec Emmy Magazine, Kate Mara a admis qu’elle «avait eu une expérience horrible sur Les quatre Fantastiques« :

«Je n’en ai jamais parlé auparavant. J’ai épousé une de mes co-stars, donc je ne regrette pas du tout d’avoir fait ce film. Mais est-ce que j’aurais aimé avoir répondu différemment à certaines choses? Oui définitivement. »

Mara a ajouté qu’elle avait eu deux «terribles expériences» de travail avec des réalisateurs masculins et a expliqué: «Ne suis-je pas d’accord avec une réalisatrice? Absolument. Et n’était-ce pas la plus belle expérience de travail? Sûr. Mais il n’y a jamais eu un moment où je me suis senti: «Cela se produit parce que je suis une femme». Là où avec les réalisateurs masculins, cela n’arrivait à 100% qu’avec moi; c’était une chose dynamique de puissance.

Mara ne mentionne pas explicitement le réalisateur Josh Trank ou son traitement à son égard en particulier, mais a développé ce qu’elle voulait dire pour Collider, expliquant qu’elle avait souvent le sentiment qu’elle «laissait [things] glisser « trop ​​souvent sur le plateau de Les quatre Fantastiques:

«Je pense que la chose sur laquelle je reviens toujours là-dessus, c’est que je pense que j’aurais dû suivre davantage mon instinct. Comme quand mon instinct me disait: « Vous ne devriez probablement pas laisser tomber ça, ce que cette personne vient de dire », ou si vous ressentez d’une certaine manière ce qu’est une énergie et comment cela affecte votre performance. Vous êtes payé pour faire une certaine chose et si quelque chose vous gêne, vous avez le droit de parler et de dire: « Je ne suis pas en mesure de faire ce que je suis ici à cause de X, Y et Z. ‘»

Mais Mara a dit que même si elle avait des regrets sur son expérience sur Les quatre Fantastiques, elle ne regrette pas d’avoir fait le film, car c’était «une bonne expérience d’apprentissage». À travers son temps sur le blockbuster de super-héros, Mara a révélé qu’elle avait appris à parler pour elle-même.

«Je pense que parler est quelque chose que je pense que nous l’apprendrons tous probablement encore et encore, pour suivre votre instinct et si vous ressentez une certaine chose qui est mal à l’aise ou autre, il y a une raison à cela. Mais, parce que c’était un si gros film et encore une fois, généralement, sauf dans ce cas, lorsque vous êtes dans un grand film de super-héros, ils se débrouillent généralement incroyablement bien, comme presque toujours. Donc, même si c’est difficile, ou ceci ou cela, ou si tout n’est pas parfait, c’est probablement bon pour vous de le faire. C’était en quelque sorte ce que l’on me disait et que je me disais aussi. Et je ne regrette pas du tout de l’avoir fait, mais je regrette de ne pas m’être défendu. Je le regrette à coup sûr », a déclaré Mara.

Il est difficile de déterminer exactement ce qui n’a pas fonctionné Les quatre Fantastiques, qui a échoué à une multitude de niveaux. Trank a été le gars à tomber pour l’échec du box-office du film, bien qu’il soit parti pendant la photographie principale et se soit distancé du projet dans les années qui ont suivi. Les acteurs y font rarement référence non plus. Bu dans le cas de Mara, la star de la nouvelle série de Hulu Un enseignant va bien dans la foulée.

