Les pubs et restaurants sont-ils ouverts le jour de Noël? Que signifient les règles de la bulle Covid de 5 jours pour manger au restaurant

Les restrictions de coronavirus seront assouplies à Noël pour permettre aux gens de voir un cercle plus large d’êtres chers pendant la saison des fêtes.Dans tout le Royaume-Uni, les gens pourront former des bulles de Noël de pas plus de trois ménages entre le 23 et le 27 décembre. Et bien que le deuxième verrouillage national ait forcé la fermeture des établissements d’accueil à travers l’Angleterre tout au long du mois de novembre, le «plan d’hiver Covid» du gouvernement signifie que certains pubs et restaurants seront autorisés à rouvrir à partir du 2 décembre en fonction de leur niveau. Mais cela signifie-t-il que les pubs seront ouverts pendant les fêtes? Et pouvez-vous prendre un repas dans un pub avec votre bulle de Noël pendant la période de cinq jours que vous passerez ensemble? Voici ce que vous devez savoir: les pubs seront-ils ouverts pour Noël? Les règles sur le fonctionnement des pubs et autres lieux d’accueil à partir de 2 Le mois de décembre variera en fonction des niveaux dans lesquels ils se trouvent. Les salles de niveau 1 doivent fonctionner uniquement comme service de table. En plus de ces restrictions, les pubs et les bars des zones de niveau deux ne peuvent être servis que pour des boissons accompagnées d’un «repas copieux». Dans le troisième niveau, les lieux d’accueil resteront fermés, à l’exception des services de livraison et de plats à emporter.Dans le premier niveau, la règle des six s’appliquera à l’intérieur et à l’extérieur, tandis que dans le niveau deux, les ménages ne doivent se mélanger que dans un groupe de six à l’extérieur, ce qui signifie que vous ne pourrez prendre un repas à l’intérieur avec des personnes qui ne font pas partie de votre ménage.Les règles régissant les réunions dans les établissements d’accueil dépendront du niveau de restrictions en Angleterre dans lequel se trouve un lieu (Photo: Yui Mok / PA) Il n’y aura pas d’extemptions spéciales pendant la période de cinq jours entre le 23 et le 27 décembre, mais le couvre-feu de 22 heures qui était en vigueur avant le verrouillage national sera prolongé, tandis que les dernières commandes doivent être appelées à 22 heures, les gens auront une heure supplémentaire pour terminer leur nourriture et leurs boissons, avec les heures d’ouverture seront prolongées jusqu’à 23 heures. Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: «Je suis évidemment désolé pour les difficultés inévitables que cela entraînera pour les propriétaires d’entreprise qui ont déjà subi tant de perturbations cette année.» Ma bulle de Noël peut-elle avoir dîner ensemble au pub? Selon les règles, les bulles de Noël ne peuvent pas se rencontrer dans des environnements intérieurs tels que des pubs, des hôtels, des commerces de détail, des théâtres ou des restaurants, bien que ceux qui se trouvent dans les bulles de Noël puissent se rendre chez eux et passer la nuit pendant cette période. La bulle sera autorisée à se rencontrer: Dans les maisons et les jardins les uns des autres Dans les lieux de culte Dans les espaces publics extérieurs Comment le secteur de l’hôtellerie a-t-il réagi? Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer and Pub Association, a déclaré: «Ces projets pour Noël tournent en dérision les restrictions supplémentaires imposées aux pubs et la dévastation économique qu’ils subissent ce Noël. le gouvernement a choisi d’infliger des souffrances inutiles et des dommages irréversibles à notre secteur sans publier de preuves parallèlement à ces décisions. »Les règles seront être détendu pour permettre aux familles de se voir pendant cinq jours à Noël, mais pas dans les lieux d’accueil (Photo: Yui Mok / Photographe PA Wire) Kate Nicholls, directrice générale de UKHospitality, a accusé le gouvernement de «réflexion confuse» sur le l’exclusion des entreprises d’accueil des règles de Noël assouplies. Elle a déclaré: «Cela se transforme rapidement en cauchemar avant Noël pour l’hospitalité. Bien que personne ne reproche aux familles de se réunir pendant la saison des fêtes, l’endroit le plus sûr pour le faire serait dans des lieux d’accueil bien gérés et contrôlés. «Il est également préférable que les hôtels soient ouverts et offrent un lieu de séjour que plusieurs ménages être à l’étroit dans une seule maison. »Rapports supplémentaires de l’AP