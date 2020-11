Les pubs et les restaurants obtiennent une autorisation «  automatique  » pour les plats à emporter et l’alcool jusqu’en 2022

Les dispositions autorisant les pubs et les restaurants à servir des plats à emporter et de l’alcool seront prolongées jusqu’en 2022 afin de consolider le secteur.Les pubs, bars et restaurants ont été contraints de fermer dans toute l’Angleterre jeudi dans le cadre du deuxième verrouillage national du coronavirus, mais des réglementations assouplies autoriser les plats à emporter et l’alcool à servir tant qu’ils sont précommandés. Initialement, qui expirera l’année prochaine, l’autorisation automatique pour les ventes à emporter sera prolongée d’un an, le secrétaire aux communautés, Robert Jenrick, cherche à donner longtemps au secteur de l’hôtellerie M. Jenrick a déclaré que son département examinera si cette approche universelle devrait devenir la norme.Automatic permission Cela signifie que les entreprises n’auront pas besoin de passer par un processus de demande de planification pour fournir des plats à emporter , avec l’exemption prolongée jusqu’au 23 mars 2022. Annonçant la prolongation samedi, M. Jenrick devrait dire: «Nous avons pris des mesures décisives si nce le début de la pandémie pour soutenir nos pubs, restaurants, cafés et marchés. «Le fait de leur faciliter la livraison de plats à emporter a aidé ces entreprises à s’adapter et a aidé à soutenir de nombreuses entreprises pendant une année incroyablement difficile.» Dispositions permettant aux pubs de servir des plats à emporter et l’alcool sera prolongé jusqu’en 2022 (Photo: Polly Thomas / Getty) Il a poursuivi: «C’est pourquoi je prolonge ces réformes simples mais efficaces pour soutenir ces entreprises – en aidant à leur donner, ainsi qu’à leurs employés, plus de certitude au cours de l’année à venir. être également un coup de pouce pour leurs clients qui peuvent désormais espérer continuer à profiter des repas à la maison dans leurs restaurants préférés. « Comme ces réformes ont fait une telle différence, je vais envisager de les rendre permanentes. » Une bouée de sauvetage précieuseKate Nicholls, directeur général de UKHospitality , a déclaré: «La capacité de fournir des services à emporter était une bouée de sauvetage précieuse pour de nombreux lieux d’accueil, pas seulement pendant le verrouillage, mais dans les jours de t réduit et restreint rade aussi. «L’extension aidera sans aucun doute beaucoup. Le fait que les pubs, les restaurants et les cafés fonctionnent comme des plats à emporter leur donne une source de revenus auparavant inexploitée et une bien meilleure chance de survivre à ce qui sera un hiver difficile.

