Les pubs et les restaurants critiquent Deliveroo et d’autres applications à emporter sur les frais de commission

Les restaurateurs indépendants et les publicistes ont accusé les plates-formes de livraison Deliveroo, Just Eat et UberEats de facturer trop de commissions après avoir prétendu gagner plus d’un milliard de livres sterling de frais au Royaume-Uni. Un nouveau rapport de la société rivale Flipdish, qui crée des plates-formes à emporter pour les entreprises de l’hôtellerie plutôt que de les héberger seules, a déclaré que les applications de livraison facturaient jusqu’à 30% par transaction et ont appelé à des réductions. Dans une interview récente sur Sky News, le PDG de Flipdish, Conor McCarthy, a déclaré: «C’est un suicide pour les restaurants d’envoyer tous leurs clients vers ces marchés.» Non seulement parce qu’ils sont facturés ces frais très élevés de 30% et plus pour chaque commande, mais en raison du risque très réel que leurs clients soient détournés d’eux vers un concurrent ou vers l’une des marques propres du marché. »DataJames Chiavarini, propriétaire d’un restaurant italien familial West London, m’a dit: «Nous ne pouvons pas faire de profit sur la vente [of a meal] comme leur [Deliveroo and others] La commission est ridicule. « M. Chiavarini affirme que les principales applications à emporter capturent les données des clients via les restaurants et pubs existants, ce qui leur permet de vendre directement via leurs propres marques alimentaires. Beaucoup utilisent ce que l’on appelle des » cuisines sombres « , où un » restaurant ”Est ​​nouvellement créé et la nourriture est cuite et préparée dans un espace fermé pour être utilisée uniquement pour la livraison. «Je ne leur fais pas confiance», a ajouté M. Chiavarini. «Je pense qu’ils nous considèrent comme des concurrents, pas comme des partenaires. Seules les grandes chaînes semblent en bénéficier. » UberEats a déclaré avoir lancé une série d’initiatives pour aider les partenaires de la restauration, en particulier les propriétaires de petites entreprises. pendant la pandémie de coronavirus (Photo: Andrew Milligan / PA) James Lyons-Shaw, le co-fondateur de la société Brucan Pub, a déclaré qu’il ne pouvait pas se permettre d’utiliser les principales applications de livraison en raison de «frais prohibitifs». «Nous avons flirté avec Deliveroo pendant un petit moment, mais malheureusement, leurs coûts étaient trop prohibitifs pour nous, alors nous les avons refusés», a-t-il déclaré. «Les pubs de campagne sont une mine d’or potentielle pour les services de livraison, nos clients voulant des steaks et des frites ou un déjeuner rôti à la maison, mais leurs frais auraient en fait eu un effet néfaste sur notre activité déjà contestée. »Après les affirmations de Flipdish et d’un certain nombre d’entreprises hôtelières, Deliveroo, Just Eat et UberEats ont répondu par des déclarations. par Propel. Un porte-parole de Just Eat a déclaré: «Depuis le début de la pandémie, nous avons accordé plus de 11 millions de livres sterling de soutien aux milliers de restaurants indépendants avec lesquels nous travaillons grâce à un certain nombre de mesures de soutien, y compris des remises de commissions sur la livraison et la suppression des commissions. sur les ordres de collecte. » Un porte-parole de Deliveroo a déclaré: «Tout au long de Covid-19, nous avons investi des millions dans nos restaurants partenaires, les aidant à augmenter leurs ventes et à produire de nouveaux outils pour soutenir à la fois leurs activités de restauration et de livraison.» Un porte-parole d’UberEats a déclaré: «Au début de la crise, nous avons mis en place une série d’initiatives pour aider les partenaires de restauration, en particulier les propriétaires de petites entreprises, à faire en sorte que leurs cuisines continuent de tirer pour nourrir les gens à travers le pays.»

