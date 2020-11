Les pubs d’Angleterre sont autorisés à vendre des boissons à emporter après que le gouvernement a fait demi-tour sur l’interdiction proposée

L’interdiction proposée pour les pubs de vendre des boissons à emporter lors du deuxième lock-out anglais a été levée à la dernière minute alors que les détails des nouvelles lois Covid-19 ont été publiés.La législation a été déposée devant le Parlement mardi avant le vote des Communes sur l’opportunité d’approuver les mesures afin qu’elles puissent entrer en vigueur jeudi comme prévu.Après un lobbying intense de la part des députés conservateurs et de l’industrie de la pub, il sera désormais légal pour les locaux de vendre de la bière et du vin à emporter – ce que le n ° 10 avait prévu d’interdire dans l’ordre pour dissuader les groupes de se rassembler pour boire ensemble. Les boissons à emporter doivent être pré-commandées par téléphone ou en ligne, et les clients ne peuvent pas les consommer au pub ou à proximité. Le bulletin d’information de i politique a coupé le bruit. Backbenchers a salué le changement d’avis du gouvernement. Le député de Workington, Mark Jenkinson, a déclaré: «La restriction de telles ventes était insensée et j’ai fait du lobbying ces derniers jours pour leur inclusion.» Anthony Browne de South Cambridgeshire a ajouté: «Ce sera une aide considérable pour beaucoup de nos pubs communautaires et de plus petits brasseurs. autorisé (Photo: Chris J. Ratcliffe / Bloomberg / Getty) Cependant, certains dans le secteur ont averti que les pubs seraient toujours confrontés à la ruine économique car ils sont soumis à des restrictions beaucoup plus strictes que les supermarchés et les dépanneurs. Emma McClarkin de la British Beer & Pub Association a déclaré: «L’alcool à emporter des pubs s’il est précommandé et que les clients n’entrent pas dans les locaux est un mouvement, mais pas assez loin. Les supermarchés et les non-licences peuvent toujours vendre de l’alcool, c’est donc tout à fait injuste pour les pubs sans licence. »Les nouvelles réglementations, qui expireront automatiquement dans quatre semaines, interdisent à quiconque en Angleterre de quitter son domicile, sauf pour l’une des nombreuses raisons spécifiées. Il est plus permissif que lors du premier verrouillage, avec une liste plus large d’exemptions telles qu’emmener les enfants à l’école, rendre visite à un parent en prison ou fréquenter un groupe de soutien comme les Alcooliques anonymes. possible de travailler à domicile ». Toute personne en vacances est autorisée à voyager pour rentrer chez elle, mais il n’est pas permis de commencer de nouvelles vacances une fois les règles en vigueur.Les funérailles peuvent avoir lieu avec un maximum de 30 personnes en deuil présentes et des visites aux membres de la famille ou aux amis qui sont également autorisés à mourir. Les mariages ne sont autorisés que dans les cas où l’une des personnes qui se marient est en phase terminale et que six personnes ne peuvent pas y assister.La nouvelle législation expire automatiquement dans quatre semaines, ce qui signifie qu’un autre vote au Parlement serait nécessaire pour prolonger le verrouillage. . Une clause des règles révoque le système de niveaux existant en Angleterre, qui est entré en vigueur il y a trois semaines. Toute personne qui organise une manifestation illégale impliquant plus de 30 personnes risque de se voir infliger une amende de 10000 £ en vertu de la nouvelle législation. Au cours des derniers mois, les manifestations ont été autorisées en raison d’une exemption des restrictions de Covid-19 qui interdisait la plupart des formes de rassemblement de masse. Priti Patel aurait fait pression pour le changement et averti la police qu’elle serait responsable de son application. La législation contient une exemption pour les commémorations du dimanche du Souvenir et du jour de l’armistice. Ceux-ci peuvent avoir lieu à l’extérieur, la seule cérémonie à l’intérieur autorisée étant le service de l’abbaye de Westminster dimanche. Une cérémonie devrait également avoir lieu au cénotaphe, mais il y aura beaucoup moins de participants que la normale. Ceux qui sont autorisés à assister aux célébrations sans restrictions comprennent des membres des forces armées et des anciens combattants. D’autres membres du public peuvent également y assister, mais seulement s’ils restent à tout moment dans leur propre groupe familial.

