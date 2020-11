Les pubs accueillent le demi-tour sur l’alcool à emporter en lock-out, mais les entreprises sans applications et sans livraison n’ont aucune bouée de sauvetage

L’industrie des pubs a dans l’ensemble salué le demi-tour du gouvernement autorisant la vente de pintes à emporter en lock-out, mais de nombreux boozers auront encore du mal à survivre sans commerce traditionnel régulier.Lorsque le deuxième verrouillage a été annoncé, les ministres ont déclaré que servir des boissons alcoolisées à emporter – comme ils l’ont fait avec un certain succès en été. Des groupes tels que la CAMRA et la British Beer and Pub Association ont immédiatement contesté cette décision. Dernières nouvelles et analyses du bulletin i Après un lobbying intense, le gouvernement a pour la plupart inversé sa décision et les nouvelles règles autorisent la coutume des buveurs à condition qu’ils précommandent par téléphone. ou en ligne (y compris les applications), n’entrez pas à l’intérieur du bâtiment et ne consommez pas leur nourriture et leurs boissons en dehors du site. Un porte-parole du gouvernement a déclaré à i: [pubs] peut vendre de l’alcool dans le cadre des services de livraison, y compris par le biais du clic et de la collecte, par téléphone et par d’autres méthodes de commande à distance pour la collecte, à condition que les clients ne se rassemblent pas en groupe une fois qu’ils ont récupéré leur commande. »LifelineGary Marshall, de The Sun pub à Carshalton, dans le sud de Londres, a déclaré que l’inversion donne à l’entreprise une meilleure chance de voir le verrouillage, ajoutant qu’il ferait tout ce qu’il peut pour assurer la sécurité des clients. Il m’a dit: «Nous allons chercher des plats à emporter. Notre priorité est de sauver l’entreprise et nous ferons tout ce que nous pouvons pour continuer. «Nous avons de bien meilleures chances avec de l’alcool à emporter. Nous pouvons dire aux gens de s’éloigner socialement et nous avons de la chance qu’il y ait un joli parc en face de nous. «Nous allons faire des plats chauds comme la poitrine de porc rôtie lentement et le poulet confit aussi, alors nous espérons que les gens viendront. Je ne suis pas en congé cette fois. »Steven Alton, PDG du British Institute of Innkeeping, a ajouté:« Nous sommes soulagés pour nos membres et le secteur de l’hôtellerie au sens large que la vente d’alcool à emporter sera désormais autorisée sur commande. Les pubs ferment mais la bière sera toujours disponible chez certains (Photo: Getty) «Les pubs ont eu un préavis de quatre jours pour se préparer à la fermeture d’un mois, tout simplement pas assez de temps pour vendre leurs produits frais au bar. la dévastation de la perte d’un stock précieux aurait été un coup de marteau pour un secteur déjà incroyablement fragile, confronté à une nouvelle fermeture forcée de ses entreprises. »Le message du gouvernement est clair: il veut que les gens évitent de se rassembler en groupes pour limiter la propagation du virus suite à une augmentation des cas de Covid-19. En savoir plus Deuxième verrouillage: les pubs préviennent que des millions de pintes de bière seront à nouveau perdues sous les nouvelles restrictions de Covid. « Cela signifie que les gens peuvent commander une bouteille de vin ou un contenant de bière fraîchement coulée dans le cadre d’un plat à emporter ou d’une livraison, ce qui aidera les pubs et les restaurants à conserver certains échanges lors du dernier verrouillage », a déclaré l’expert en bière John Porter. « Mais les nouvelles concessions accordées sur l’alcool à emporter ne créent pas les mêmes conditions que les supermarchés que certains exploitants de pub souhaiteraient. » Certains ont laissé de côtéMark Newcombe, qui dirige les Craufurd Arms à Maidenhead, a déclaré à la BBC qu’il avait pu vendre de la bière sur place lors du premier verrouillage, fonctionnant comme un pub, mais uniquement à l’extérieur. Sans une application, la capacité ou les ressources nécessaires pour exécuter des services de commande en ligne, rien n’a changé pour lui et son équipe. «En fin de compte, nos revenus seront réduits à rien», a-t-il déclaré. Emma McClarkin, PDG de British Beer & Pub Association, a déclaré que la position dans laquelle les propriétaires de pubs se trouvent reste «injuste». «L’alcool à emporter des pubs s’il est précommandé et que les clients n’entrent pas dans les locaux est un mouvement, mais pas assez près», a-t-elle déclaré. «Les supermarchés et les non-licences peuvent toujours vendre de l’alcool, c’est donc extrêmement injuste sur pubs sans licence. «Il n’en reste pas moins que pour aider les pubs et les brasseurs à survivre et pour empêcher le gaspillage de 7,5 millions de pintes, le gouvernement doit donner aux pubs la même capacité de vendre de l’alcool sans licence que lors du premier verrouillage.

