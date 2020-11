Les protagonistes féminines ont contribué à augmenter le nombre de joueuses

Le PDG de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, a déclaré que le travail de l’entreprise visant à améliorer la représentation féminine dans les jeux vidéo avait contribué à renforcer la population féminine au sein de la communauté PlayStation.

Ryan a révélé cela lors d’une interview avec l’industrie du jeu tout en parlant de l’audience croissante de PlayStation dans le monde entier et de la démographie croissante. Il n’a pas détaillé comment l’entreprise mesurait l’impact de ses stratégies sur ces données démographiques, mais a suggéré que les résultats étaient tangibles.

«Une grande partie du travail que nous avons effectué avec des protagonistes féminines dans le jeu vidéo, nous voyons certainement cela résonner et aboutir à une présence accrue de la population féminine au sein de la communauté PlayStation», a déclaré Ryan. «Et puis il y a évidemment la géographie. La génération PS4 nous a vu faire d’énormes progrès en Allemagne et au Moyen-Orient, et je pense qu’il y a encore des progrès à faire dans ces deux domaines. Mais également, je pense que l’Asie – en dehors du Japon – a un énorme potentiel pour nous, et l’Amérique latine a un énorme potentiel pour nous.

Ryan a ajouté que Sony avait «un modèle assez clair» pour se développer sur divers marchés. Il a déclaré que l’incursion de la société dans des marchés difficiles comme l’Allemagne et le Moyen-Orient avait été un succès, en particulier à l’époque de la PS4. Il a attribué ce succès à «des équipes compétentes sur le terrain» ainsi qu’à de solides stratégies de marketing, de distribution et d’investissement.

«L’Amérique latine en particulier peut être très difficile», a poursuivi Ryan. «Monnaies, tarifs d’importation – des situations géopolitiques très compliquées dans de nombreux pays. Je ne prétendrai pas que ce sera facile, mais quand vous regardez les statistiques, les calculs, il y a certainement des opportunités que nous devrions chercher à exploiter.

La PS5 sera lancée le 12 novembre.

[Source: Games Industry]