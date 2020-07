Les propriétaires d’iPhone affectés par «Batterygate» peuvent désormais déposer une demande de règlement

Apple permet désormais aux propriétaires d’iPhone éligibles de déposer des règlements «Batterygate».

Cependant, vous ne recevrez que 25 $.

Les résidents américains avec une variante iPhone 6, 6s ou SE seront admissibles.

Des mois après qu’Apple ait accepté de payer un règlement pour sa longue saga «Batterygate», vous pouvez enfin demander une compensation – même si vous ne devriez pas vous attendre à une aubaine.

MacRumors a appris que les résidents américains peuvent désormais déposer une réclamation pour recevoir un règlement d’environ 25 $ s’ils sont éligibles. Pour se qualifier, ils doivent posséder un iPhone 6, iPhone 6s, iPhone SE ou iPhone 7 exécutant au moins iOS 10.2.1 (pour les appareils iPhone 6 et 6s) ou iOS 11.2 (pour les modèles iPhone 7) avant le 21 décembre, 2017.

Les réclamations doivent être soumises en ligne ou par courrier avant le 6 octobre 2020.

Le paiement typique est inférieur aux 29 $ qu’il a fallu pour remplacer une batterie d’iPhone dans le cadre d’une remise temporaire, sans parler du prix initial de 79 $. Cela n’est pas surprenant étant donné que les paiements de règlement des recours collectifs compensent rarement les coûts pour les clients, mais cela laisse toujours les utilisateurs d’iPhone concernés de leur poche s’ils paient pour une nouvelle batterie ou remplacent leur téléphone plus tôt.

Apple avait de bonnes intentions, mais cela a fini par frustrer les utilisateurs.

Le processus de réclamation met fin à un long drame. Le recours collectif a été déposé en décembre 2017 après que les utilisateurs ont découvert qu’Apple étranglait les processeurs d’iPhone une fois que la capacité de la batterie d’un combiné s’était dégradée au-delà d’un certain point. La fonctionnalité (introduite dans iOS 10.2.1) était destinée à prolonger la longévité des iPhones en empêchant les arrêts brusques, mais un manque de transparence d’Apple frustrait les utilisateurs et conduisait à des accusations d’obsolescence intentionnelle.

Apple a résolu le problème à la fois via la remise temporaire sur le remplacement de la batterie et via iOS 11.3. La mise à jour a désactivé la limitation par défaut et a introduit une fonctionnalité d’intégrité de la batterie pour tenir les utilisateurs mieux informés. Vous pouvez même désactiver la fonction même si un arrêt l’a activée.

Dans cette optique, le règlement est secondaire. La découverte du problème et le procès qui en a résulté ont entraîné des réformes durables qui ont amélioré l’expérience des utilisateurs d’iPhone à l’avenir, sans parler de nombreux autres propriétaires de smartphones soucieux de l’autonomie de la batterie.

