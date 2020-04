Les propriétaires de théâtre sont assez fous de la tournée mondiale des Trolls

Trolls World Tour est maintenant en streaming VOD depuis 19 jours. Après avoir annoncé pour la première fois qu’ils remontaient la date de sortie, Universal a pivoté lorsque les cinémas ont commencé à fermer. Au lieu de retarder la sortie du film lorsque les choses se sont calmées, ils ont sorti le film en VOD en streaming le même week-end qu’il devait sortir en salles. Le film a très bien fonctionné, selon Universal Trolls World Tour a rapporté environ 100 millions de dollars depuis sa mise en ligne le 10 avril. Universal est tellement impressionné qu’ils disent maintenant que lorsque les cinémas rouvriront, ils s’attendent à ce que le streaming VOD soit associé à une sortie en salles, selon un article publié aujourd’hui dans le Wall Street Journal (abonnement requis). Ils appellent déjà cela la « nouvelle normalité » à Hollywood.

Les propriétaires de théâtre fument

En réponse à la Trolls World Tour Dans ce cas, l’OTAN (Association nationale des propriétaires de théâtre) a publié une déclaration fulgurante publiée par Deadline. Sérieusement: ils ne se retiennent pas:

« Cette performance est révélatrice de centaines de millions de personnes isolées chez elles à la recherche de divertissement, et non d’un changement dans les préférences de visionnage des films des consommateurs. Il n’est pas surprenant que les personnes sous abri à domicile pendant des semaines avec des options de divertissement de plus en plus limitées profiteraient de la transition directe du film en VOD pour divertir les enfants, même à un prix élevé. Universal a fortement commercialisé le titre comme une sortie en salles, dans les théâtres et ailleurs, pendant des semaines. Il est peu probable que cela se reproduise en temps normal, et ces coûts n’ont pas été divulgués. Alors qu’Universal peut être satisfait des résultats PVOD de Trolls World Tour, ce résultat ne doit pas être interprété comme le signe d’une « nouvelle normalité » pour Hollywood. «

« Universal n’a pas de raison d’utiliser des circonstances inhabituelles dans un environnement sans précédent comme tremplin pour contourner les véritables sorties en salles », a déclaré le président-directeur général de l’OTAN. John Fithian. « Les cinémas offrent une expérience immersive et partagée bien-aimée qui ne peut pas être reproduite – une expérience que beaucoup de téléspectateurs de VOD Trolls World Tour aurait participé si le monde n’avait pas été séquestré chez lui, désespéré de voir quelque chose de nouveau à regarder avec leurs familles. Nous sommes convaincus que lorsque les cinémas rouvriront, les studios continueront de bénéficier du box-office mondial, suivi de la sortie traditionnelle à domicile. «

Universal double. Outre la libération L’homme invisible, La chasse, et Emma tôt pour le streaming, ils ont déjà annoncé que le nouveau Judd Apatow film Le roi de Staten Island sautera les cinémas et sortira en VOD en streaming le 12 juin. Trolls World Tour n’est apparemment que le début d’un véritable changement dans la façon dont les studios et les expositions théâtrales font des affaires.