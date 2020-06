Les propriétaires de Samsung Galaxy Tab S4 sont pour une bonne surprise

Selon les normes d’aujourd’hui, Samsung La Galaxy Tab S4 est une ancienne tablette. Lancée il y a deux ans, la liste de haut niveau de Samsung a déjà été mise à jour vers Android 9.0 Pie en 2019. Si vous en utilisez toujours un pour vos tâches quotidiennes ou vos loisirs, vous serez heureux de savoir qu’Android Avant de mettre trop d’espoir, il convient de noter que Samsung vient de commencer le déploiement de la Galaxy Tab S4, donc pour le moment, la mise à jour est disponible dans certains pays. Aussi, SamMobile signale que seule la version compatible LTE reçoit la mise à jour Android 10 pour le moment, bien qu’il soit sûr de supposer que le modèle Wi-Fi uniquement sera également mis à niveau.

Actuellement, la mise à jour est déployée en France, donc si vous êtes situé dans ce pays et possédez un Galaxy Tab S4 LTE, vous devriez rechercher la version du firmware T835XXU4CTF5. En ce qui concerne les changements, Android 10 est livré avec One UI 2.1 et un tout nouveau correctif de sécurité de juin 2020.

En plus de cela, attendez-vous à beaucoup d’autres améliorations et nouvelles fonctionnalités, notamment le bien-être numérique, le partage de musique, le partage rapide, le mode sombre amélioré, l’accessibilité améliorée et bien plus encore. De plus, de nombreuses applications standard préinstallées sur la Galaxy Tab S4 ont été mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités.