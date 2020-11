Les propriétaires de Galaxy S10 et Note 10 devront peut-être attendre un peu pour Android 11

Samsung a retardé la version bêta de One UI 3.0 pour les utilisateurs de Galaxy S10 et Note 10, retardant peut-être la sortie d’Android 11.

L’épuisement et la stabilité de la batterie semblent être à blâmer.

Les utilisateurs de Galaxy Z Flip et Z Fold 2 sont également confrontés à des retards.

Vous pourriez ne pas obtenir Android 11 sur votre téléphone Samsung aussi rapidement que vous le souhaiteriez. À TizenHelp rapports (via Android Central), Samsung a retardé la version bêta de One UI 3.0 pour la série Galaxy S10, la famille Galaxy Note 10, le Galaxy Z Flip et le Galaxy Z Fold 2.

Un responsable des opérations de Samsung a demandé aux utilisateurs «d’attendre un peu» après que la société ait rencontré des problèmes avec la version Android 11 sur le Galaxy Note 10 lors d’un test sud-coréen limité. Il n’a pas précisé quels étaient ces problèmes, mais les membres de la communauté Samsung se sont plaints de l’épuisement grave de la batterie et des plantages d’applications.

Voir également: Les meilleurs téléphones 2019 valent toujours la peine d’être achetés en 2020

La société n’a pas précisé quand elle prévoyait de fournir la version bêta d’Android 11 au Galaxy S10 et aux autres modèles concernés. Nous avons demandé à Samsung un commentaire. Bien que la version fixe puisse arriver rapidement, un retard important pourrait affecter la disponibilité de la version finale sur les téléphones concernés.

One UI 3.0 apporte une foule d’améliorations mineures mais tangibles, notamment pour l’écran de verrouillage, le navigateur Web et les performances de la caméra. Certaines fonctionnalités proviennent directement d’Android 11, comme une section pour les conversations lorsque vous développez la nuance de notification.

Tous les téléphones censés recevoir le nouveau logiciel ne verront pas nécessairement la version bêta. AVANT JC a noté que Samsung n’a toujours pas mentionné une version bêta de One UI 3.0 pour le Galaxy S20 FE, et il est possible que vous n’en voyiez pas. Pourtant, il n’est pas tout à fait rassurant que les personnes possédant des téléphones phares de l’ère 2019 (ou des pliables 2020) puissent avoir leur premier aperçu d’Android 11 plus tard que beaucoup de leurs pairs.