Les projections des Oscars se déplacent en ligne et gagnent plus d’un million de dollars à l’académie (jusqu’à présent)

Les projections physiques étant impossibles, plus de 80 films ont déjà payé 12500 $ pour des places dans la salle de projection de l’Académie

La différence est que la salle de projection de l’Académie, où les films sont maintenant présentés, existe en ligne plutôt que dans un théâtre physique – et bien que ces projections de week-end étaient gratuites pour les studios qui n’avaient besoin que de fournir une copie du film et le talent pour les questions-réponses, le la plate-forme en ligne coûte 12 500 $ par film.

Au milieu de cette semaine, 81 films sont disponibles pour les membres dans la salle de projection du meilleur film, des principaux prétendants à des récompenses comme «The Trial of the Chicago 7» et «Da 5 Bloods» aux documentaires, longs métrages d’animation, favoris des critiques et petits indies. Cela signifie que l’Académie a encaissé plus d’un million de dollars jusqu’à présent (1012500 dollars, pour être exact), avec le potentiel de plus que doubler ce total au moment où la saison des Oscars démarre en surmultipliée au début de 2021.

Des salles de projection supplémentaires pour les membres sont disponibles pour les films des catégories documentaire, long métrage d’animation et international, les films éligibles étant placés gratuitement dans ces zones. Mais ils ne sont accessibles qu’aux membres de la Branche Documentaire, ou aux membres volontaires pour voter dans les catégories animation et internationale. Donc, si un studio veut que son film soit disponible à tous les membres, il doit également choisir de payer les 12,5K $ pour être dans la salle de projection du meilleur film.

Des fonds supplémentaires viendront via les versions virtuelles de ces questions et réponses après la projection, car les studios ont également la possibilité de participer au programme «Scène à l’académie». Ce service, qui devrait être lancé sur le site Web des membres de l’AMPAS après Thanksgiving, facture 5000 $ supplémentaires pour télécharger des fonctionnalités vidéo, d’une durée maximale de 20 minutes, qui incluent des interviews ou des scènes spécifiques.

Certaines de ces vidéos peuvent également être mises à la disposition du public via les plateformes numériques et sociales de l’Académie, conformément aux directives de soumission AMPAS.

Sur les 81 films qui ont payé pour des places dans la salle de projection de l’Académie, plus de 25% proviennent de Netflix, qui semble être le principal acteur des récompenses en une année où la projection en salle a été largement impossible. Netflix a six des 16 documentaires dans la salle de projection, l’un des cinq longs métrages d’animation et 14 des 60 longs métrages narratifs, pour un total de 21 films. IFC et IFC Midnight sont deuxièmes, avec 10 films à eux deux. Focus et Universal en ont quatre, tandis qu’Amazon en a trois.

Beaucoup de films qui semblent susceptibles de devenir les plus grands prétendants aux Oscars de l’année n’ont pas encore été ajoutés à la salle de projection; ceux-ci incluent «Nomadland» de Searchlight, «News of the World» d’Universal, «The Father» de Sony Classics, «One Night in Miami» d’Amazon, «Minari» d’A24 et «Mank» de Netflix et «Black Bottom de Ma Rainey».

(La liste complète des films actuellement disponibles dans la salle de projection de l’Académie est ci-dessous, mais de nouveaux titres sont ajoutés constamment.)

L’Académie a commencé à facturer l’accès à un portail de sélection des membres en 2019, alors qu’elle organisait toujours des projections gratuites dans ses salles physiques. Ce n’est pas le premier organisme de récompenses à le faire: la Television Academy facture une échelle mobile pour accueillir les prétendants aux Emmy sur son site, en fonction du nombre d’épisodes soumis et du nombre de groupes de pairs différents ayant accès au programme. (Les organisations tierces qui organisent des projections de prix, y compris TheWrap et d’autres sociétés de médias, facturent également ces projections.)

Selon les directives de la salle de projection 2020-2021 de l’Académie, la salle est ouverte aux «longs métrages considérés pour le meilleur film et les autres catégories d’entrée générale». Les directives exigent également que la partie soumissionnaire fournisse un synopsis «sans fioriture» de 300 caractères du film (c’est-à-dire, juste les faits, pas de langage fleuri ou des citations de critiques) et une affiche du film «sans citations, lauriers ou génériques».

Les inscriptions peuvent avoir lieu jusqu’au 15 janvier. 2021 dans les catégories générales, mais la date limite est le 1er décembre dans les catégories long métrage d’animation, long métrage documentaire, long métrage international et courts métrages.

Les 12 500 $ comprennent un filigrane invisible de la salle de projection de l’Académie et un «examen approfondi du CQ (contrôle de la qualité)» par l’équipe technique AMPAS; pour 5 000 $ supplémentaires, l’Académie ajoutera un filigrane médico-légal.

Ces films sont actuellement dans la salle de projection de l’Académie. Des films supplémentaires sont disponibles dans les salles de projection gratuites pour les catégories Meilleur long métrage d’animation, Meilleur long métrage documentaire et Meilleur long métrage international.

«All In: The Fight for Democracy» (documentaire)

« Tous ensemble maintenant »

«La femme de l’artiste»

« L’assistant »

«Athlète A» (documentaire)

«Babyteeth»

« Borat Subsequent Moviefilm »

«Les garçons du groupe»

«Crip Camp» (documentaire)

«Da 5 Bloods»

«Le diable tout le temps»

«Dick Johnson Is Dead» (documentaire)

«Divulgation» (documentaire)

«Allées»

«Emma»

« Empereur »

« Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de la saga du feu »

«Fatima»

«The Fight» (documentaire)

«Trouver Hannah»

«Première vache»

« La version de 40 ans »

«Foster Boy»

« Avidité »

«La moitié»

« Se »

«La note élevée»

« Sa maison »

« Comment construire une fille »

«The Human Factor» (documentaire)

«Je suis Greta» (documentaire)

«Je pense à la fin des choses»

«Je suis ta femme»

« L’homme invisible »

« Irrésistible »

« Jingle Jangle – Un mystère de Noël »

«John Lewis: Good Trouble» (documentaire)

«Le roi de Staten Island»

« Filles perdues »

«Épouses militaires»

«Miss Americana» (documentaire)

«Miss Juneteenth»

« Monsieur. Jones »

«Mulan»

« Jamais Rarement Parfois Toujours »

« Non. 7 Cherry Lane »(animé)

«La vieille garde»

«On the Record» (documentaire)

«Le seul et unique Ivan»

« Amour ordinaire »

«L’autre agneau»

«L’avant-poste»

«Over the Moon» (animé)

«Palm Springs»

«L’histoire personnelle de David Copperfield»

« Le photographe »

« Prématuré »

« Radioactif »

«Rebecca»

«Rebuilding Paradise» (documentaire)

« Relique »

« La résistance »

«Sainte Frances»

« Scoob » (animé)

«Shirley»

«Le dilemme social» (documentaire)

«Stars and Strife» (documentaire)

« Avaler »

«Time» (documentaire)

«Le procès du Chicago 7»

«Le voyage en Grèce»

«Trolls World Tour» (animé)

«La véritable histoire du Kelly Gang»

« La vérité »

«En attendant les barbares»

«Wander Darkly»

« Le chemin du retour »

«Bienvenue en Tchétchénie» (documentaire)

« The Willoughbys » (animé)

« Travailleur »

« Le malheureux »