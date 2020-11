Les producteurs de «  Run  » disent que les actrices ont menti sur l’utilisation de fauteuils roulants pour les auditions

Les producteurs du thriller de Sarah Paulson «Run» ont déclaré qu’avant de lancer l’actrice handicapée Kiera Allen dans le rôle principal, ils ont vu plusieurs actrices lors des auditions qui ont affirmé qu’elles utilisaient un fauteuil roulant mais qu’elles étaient en fait valides.

Les producteurs de «Run» Sev Ohanian et Natalie Qasabian avec le réalisateur Aneesh Chaganty ont parlé dans une interview avec MovieMaker et ont déclaré que, depuis le début, ils s’étaient engagés à choisir une actrice handicapée. Mais lors d’une recherche en ligne, ils sont tombés sur plusieurs personnes qui ont menti sur l’utilisation de fauteuils roulants dans leur vraie vie.

«Nous avons vu quelques jeunes femmes qui se sont présentées comme des personnes handicapées. Et nous étions comme, wow, ils sont vraiment talentueux… mais quelqu’un les a recherchés sur Instagram », a déclaré Ohanian. «Il y avait des vidéos d’eux marchant sur la plage il y a deux heures.»

Lisez aussi: Sia défend le casting de Maddie Ziegler en tant que personnage autiste dans le film ‘Music’

Allen, une actrice de 20 ans qui a fait ses débuts au long métrage dans «Run», incarne une adolescente scolarisée à domicile qui est gardée à l’abri et enfermée par sa mère célibataire, interprétée par Paulson, seulement pour qu’elle soupçonne que sa mère lui cache un sombre secret. Le réalisateur et le producteur ont senti dès le début qu’il était crucial de trouver un acteur handicapé dans le rôle.

«Ce n’était jamais un sujet controversé entre nous trois. C’était un peu comme: ‘Ouais, on fait ça, non?’ ‘Ouais.’ ‘Cool.’ Et puis, le processus de recherche de cette personne s’est avéré être une sorte de recherche intense et nationale. Et nous avons fini par trouver ce talent incroyable chez Kiera Allen », a déclaré Chaganty à MovieMaker.

«Run» a été publié par Lionsgate et est maintenant disponible sur Hulu. Découvrez l’interview complète de Chaganty, Ohanian et Qasabian ici.