Les producteurs de James Bond, Daniel Craig, Hugh Jackman et d’autres rendent hommage à Sean Connery

«C’est avec une telle tristesse que j’ai appris le décès de l’un des vrais grands du cinéma. On se souviendra de Sir Sean Connery comme de Bond et bien plus encore. Il a défini une époque et un style. L’esprit et le charme qu’il dépeignait à l’écran pouvaient être mesurés en mégawatts; il a aidé à créer le blockbuster moderne. Il continuera d’influencer les acteurs et les cinéastes pour les années à venir. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Où qu’il soit, j’espère qu’il y a un terrain de golf.

Arnold Schwarzenegger, icône du XXe siècle, a offert:

«Sean Connery était une légende, l’un des plus grands acteurs de tous les temps. Il a fourni un divertissement sans fin pour nous tous et une inspiration pour moi. Je ne dis pas ça simplement parce qu’il était un bodybuilder qui s’est inscrit au concours Mr. Universe! C’était une icône. Mes pensées vont à sa famille. »

Le réalisateur Paul Feig a tweeté: «Peu étaient plus cool, peu plus suaves, peu plus sans effort. Il nous a montré comment cela pouvait être fait et il nous a enthousiasmés et divertis tout le temps. RIP Sir Sean Connery. »

Sam Neill, qui est apparu avec Connery dans La chasse à octobre rouge, a déclaré: «Chaque jour sur le plateau avec Sean Connery était une leçon de choses sur la façon d’agir à l’écran. Mais tout ce charisme et ce pouvoir – qui étaient absolument uniques à Sean. RIP ce grand homme, ce grand acteur.

