Les prochains téléphones pliants de Huawei et Xiaomi utiliseraient apparemment du verre ultra mince

Nous savons que Samsung est envisager la technologie du verre ultra-mince pour ses prochains téléphones pliants, à savoir le Samsung Galaxy Fold 2, bien qu’un panneau à base de plastique ne soit pas hors de question en dernier recours.Au cours des derniers mois, un nouveau brevet refait surface, suggérant que Huawei travaille également sur son prochain smartphone pliable, successeur du Mate X et Mate Xs, qui cette fois semble être plus proche du Samsung Galaxy Fold dans sa conception. Dans les images de brevets, le téléphone est montré comme se pliant comme un livre et possède un écran externe plus petit à utiliser lorsqu’il est complètement plié, un peu comme le Galaxy Fold. En revanche, les Mate X et Xs déjà sortis de Huawei se replient dans l’autre sens, gardant l’écran principal à l’extérieur du téléphone même lorsqu’il est fermé.

Plus tard, un brevet d’un autre géant chinois, Xiaomi, a également fait surface, montrant qu’il fonctionnait sur un smartphone pliable qui suivra réellement le design du Mate X et Xs, avec l’écran pliant restant à l’extérieur du téléphone même lorsqu’il est plié.

Le dernier brevet de téléphone pliable de Xiaomi suggère une conception de type Mate X.

Jusqu’à présent, personne ne pouvait deviner si les deux géants chinois utiliseraient des écrans en plastique pour leurs prochains téléphones pliables, mais maintenant le pronostiqueur Weibo Station de chat numérique (via Android Authority) indique que Huawei et Xiaomi ont acheté du verre flexible ultra-mince pour la production de «produits à courbure ultra-large».

Compte tenu des informations dont nous disposons jusqu’à présent, et si cette dernière astuce est vraie, nous pouvons certainement nous attendre à ce que Huawei et Xiaomi soient sur le point de sortir leurs prochains (ou premiers, dans le cas de Xiaomi) smartphones pliables dans les mois à venir, et les deux les téléphones arboreront des écrans pliants en verre ultra-mince, au lieu de plastique.