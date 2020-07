Les prochains produits phares de Samsung pour se vanter du nouveau Gorilla Glass Victus de Corning

On s’attend à ce que les futurs smartphones phares soient dotés du nouveau Gorilla Glass Victus de Corning, résistant aux rayures et si résistant qu’il peut résister à des chutes d’au moins six pieds. Le nouveau verre n’est pas destiné à protéger uniquement les écrans des smartphones, mais également ceux intégrés dans d’autres produits tels que les tablettes, les ordinateurs portables et les appareils portables.Les tests en laboratoire menés par Corning ont révélé que le Gorilla Glass Victus peut protéger l’écran d’un téléphone même si l’appareil tombe de haut à 2 mètres. Selon l’entreprise, les autres verres résistants aux rayures se cassent généralement lorsqu’ils tombent de moins de 0,8 mètre. Non seulement cela, mais le nouveau Gorilla Glass Victus est deux fois plus résistant que le Gorilla Glass 6 en ce qui concerne les rayures, et jusqu’à quatre fois mieux que le reste de la concurrence.

Le Gorilla Glass Victus n’est pas infaillible car la société admet que des matériaux tels que la saleté, le sable et le métal peuvent encore rayer un écran protégé par ce verre particulier, rapporte The Verge. Bien que l’inconvénient s’applique à tous les verres en général, le Gorilla Glass Victus de Corning peut «réduire considérablement ces cas».

Bien que Corning ne mentionne pas quels téléphones recevront sa nouvelle Gorilla Glass Victus, il a confirmé que Samsung sera le premier client à le mettre «à l’intérieur» de ses téléphones. C’est une grande initiative marketing de Samsung, étant donné que la durabilité est devenue un facteur clé pour les clients qui cherchent à acheter un nouveau smartphone.