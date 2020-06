Les prochains films Marvel MCU Phase 4 n’intégreront aucun X-Men autonome

– – –

Les films à venir MCU Phase 4 Marvel n’intégreront pas de films X-Men ou Fantastic Four autonomes, même s’ils ont des personnalités que Disney contrôle actuellement après l’acquisition de Fox.

La prochaine phase 4 du MCU

Cependant, un leaker affirme que l’un des mutants les plus connus sera libéré chaque fois que Black Panther deux,

qui devrait être publié début mai 2022.

Le cher membre de l’équipe X-Men et Avengers obtiendrait un costume fait d’un type de vibranium différent, et Shuri le fabriquerait.

L’univers cinématographique Marvel est sur le point de devenir plus excitant que jamais, au moment où le nouveau coronavirus le permet.

Tout est reporté pour le moment, ce qui signifie que les améliorations passionnantes des Avengers dont nous rêvions pourraient devoir attendre.

La pandémie a forcé Disney à reporter tous les films MCU Stage 4 de plusieurs mois.

Les toutes premières émissions télévisées de Marvel qui devraient avoir frappé Disney + cette saison pourraient encore être lancées presque comme prévu, en supposant que la production puisse reprendre sous peu.

Plus vite nous franchissons l’étape 4, plus vite nous atteindrons les meilleurs composants.

Sans compter que la Phase 4 sera moins divertissante qu’avant

Cependant, ce point des aventures de Marvel fonctionne comme le tremplin pour son prochain récit majeur qui se terminera, espérons-le, par un film Avengers aussi épique qu’Endgame.

Il s’agit d’une phase de reconstruction destinée à introduire de nouveaux méchants et de nouveaux héros, tels que des remplacements pour les personnes qui ont pris leur retraite ou expirent.

L’étape 4 installera également de nouveaux scénarios qui permettront à Marvel d’ajouter les personnages obtenus de Fox dans le mix MCU.

Les mutants et le merveilleux Four seront reboote pour le MCU, tandis que Deadpool sera adapté à l’univers de Marvel.

Nous ne savons pas comment Marvel peut agir, mais l’étape 4 sera employée pour nous préparer à l’arrivée des nouveaux personnages.

Avec le membre X-Men que vous souhaitez que la plupart rejoignent les Avengers pourrait faire ses débuts plus tôt que nous ne le pensions. Nous avons des mutants dans les Avengers depuis des années maintenant.

Un mutant est actuellement le Avenger le plus puissant, par Kevin Feige. C’est Wanda, bien sûr. Nous ne lui avons tout simplement pas parlé de cette façon.

Son frère a été brièvement knighte en tant que Avengers dans Age of Ultron, dans lequel il périt.

C’est juste que personne n’a qualifié ces individus de mutants, et Marvel n’a pas été en mesure de présenter X-Men à travers la saga Infinity.

Quicksilver pourrait être de retour dans WandaVision, et les enfants imaginaires de Wanda et Vision sont également des mutants.

Marvel peut également trouver un moyen d’insérer Deadpool quelque part dans la phase 4, en prévision de ce film Deadpool 3.

Cependant, le membre de l’équipe X-Men que la plupart des fans doivent voir rejoindre les Avengers est Wolverine.

Il est facilement l’un des X-Men les plus évidents, et il se trouve également être un membre des Avengers de la bande dessinée.

Obtenir les droits de Wolverine plutôt que de l’ajouter au MCU serait une énorme erreur,

et Marvel ne voudra probablement pas laisser passer l’occasion de réinventer Logan

Un responsable du MCU éminent mais mystérieux qui publie des informations sur Twitter a affirmé il y a quelques jours que Spider-Man aurait un brillant avenir dans le MCU, alors que Disney et Sony encreraient une nouvelle aventure.

À la même époque, il a publié un message bref mais potentiellement révélateur sur Wolverine.

«Le MCU est un endroit bien plus dangereux pour Wolverine que vous ne le pensez. Logan reçoit sa combinaison de combat à la suite de Shuri et Antarctic Vibranium », a expliqué Roger Wardell.

Il y a beaucoup d’informations à déballer dans ce tweet.

Pour commencer, cela implique que Wolverine pourrait apparaître dès le 6 mai 2022,

quand Black Panther deux sera publié au cas où la pandémie de coronavirus ne la retarderait pas.

Cela suppose que Shuri ne fait pas son apparition ailleurs, naturellement.

Black Panther 2 a été le tout premier film soutenu par Marvel après la liste MCU Stage 4,

nous avons donc toujours supposé que cela ferait partie de l’étape 5.

Wardell indique également que Shuri inclut un avenir dans le MCU, quelque chose que nous avons toujours soupçonné pour l’intelligente sœur de T’Challa.

Aussi intrigant est le fait que Shuri gagnera un nano costume pour Wolverine.

Pour que cela se produise, Wolverine devrait être un participant clé dans le grand schéma des choses.

On ne sait pas si ses griffes seront en adamantium ou non.

Mais la combinaison en vibranium doit être pratique.

Enfin, Wardell a spécifiquement mentionné le type de vibration que Shuri utilisera, et c’est le type antarctique.

C’est là que se situe la Terre sauvage,

et dans lequel les X-Men pourraient provenir des Avengers, selon une évasion précédente.

Wardell était le défenseur qui a fourni des détails précis sur l’intrigue de la phase finale avant la première du film,

afin qu’il ait accès à des sources internes.

Néanmoins, rien ne garantit que les prévisions les plus récentes se réaliseront.

Marvel a beaucoup de temps pour changer les choses,

et n’oublions pas que la pandémie de COVID-19 pourrait encore ruiner les versions et les délais de production.

– – –