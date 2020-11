Les prochaines puces de MediaTek pourraient offrir de grandes augmentations de vitesse pour les téléphones à bas prix

Les Poulettes Bijoux Boucles d'Oreilles Puces Plaqué Or Petite Barrette de Strass

Boucles d'oreilles clous plaqué or de Stéphanie Ducauroix, des boucles originales et d'une grande élégance. Clous pour oreilles percées en plaqué or et sa barrette de strass cristal. Largeur 0,2 cm et longueur 1,1 cm. Existe en argent. Bijou livré dans son écrin Les Poulettes.