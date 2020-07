Les prix Goya 2022 auront lieu à Valence

Bien que l’édition 2021 n’ait pas encore eu lieu à Malaga, l’Académie des arts et des sciences cinématographiques d’Espagne est déjà claire sur le prochain lieu de ces prix. Comme ils l’ont annoncé sur leurs réseaux sociaux, Valence accueillera le gala des prix Goya 2022, comme le point culminant de l’année Berlanga.

Palau de les Arts à Valence

Il hommage à la figure de Luis García Berlanga (Valence 1921- Madrid 2010), l’un des pères de l’institution et une référence pour la cinématographie espagnole, débutera dans la prochaine édition et se terminera douze mois plus tard dans la capitale de Turia. Du théâtre Soho CaixaBank de Malaga, Le gala Goya 2021 se connectera avec le Palau de les Arts de Valence pour inaugurer cet hommage au cinéaste valencien avec une performance très spéciale. Un gala atypique, présenté et dirigé par Antonio Banderas et María Casado, qui s’adaptera à la nouvelle situation vécue par la crise des coronavirus, réduisant sa capacité et augmentant les mesures de sécurité.

L’Académie du cinéma valorisera l’art, le talent, la créativité et l’imagination du monde du cinéma, revendiquant depuis sa ville natale la figure de l’emblématique réalisateur valencien. Un cinéaste qui nous a laissé des titres inoubliables dans notre histoire tels que « Welcome Mr. Marshall », « Plácido », « El verdugo » et « La escopeta nacional », ainsi que la série « Villarriba y Villabajo » et « Blasco Ibález, the novel de leur vie « .

Changement de lieu

Avec la célébration des prix Goya 2021 dans la communauté valencienne, ils seront cinq éditions de ces prix sont livrées en dehors de Madrid, quartier général habituel. En 2000, ils ont déménagé à Barcelone; en 2019, ils ont sauté à Séville; en 2020, il s’est tenu à Malaga; et la prochaine édition se répétera à nouveau dans la même ville.