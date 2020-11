Les prix détaillés de Nissan Magnite ont été divulgués en ligne; Superbe prix de départ!

Le document divulgué suggère que le prix de la Nissan Magnite sous-cotera le prix d’entrée de gamme de l’ensemble du segment et même de la plupart du segment des berlines haut de gamme. Le prix haut de gamme est également nettement inférieur à celui de ses concurrents.

L’espace SUV sous-compact est actuellement l’espace automobile le plus diversifié et le plus large en Inde actuellement. Chaque année, au moins deux nouveaux VUS sous-compacts s’ajoutent à l’espace et le plus récent juste au coin de la rue est le nouveau Nissan Magnite. Nissan a lancé le Magnite à l’échelle mondiale plus tôt le mois dernier et nous en sommes repartis très impressionnés par son style et quelques premières caractéristiques du segment. Maintenant, la Magnite est une voiture très importante pour Nissan en Inde et la société chercherait à la fixer de manière assez agressive. Avant son lancement officiel, les prix de la Nissan Magnite ont été divulgués en ligne.

Avant son lancement officiel, le prix de la Nissan Magnite dans toutes les variantes a été divulgué en ligne.

Prix ​​Nissan Magnite mis en perspective

Selon ce document divulgué, les prix du Nissan Magnite commenceront à partir de Rs 5,50 lakh et cela sous-estime déjà le prix de base de tous les autres SUV sous-compacts de cet espace. Pour vous donner une perspective, les prix du Kia Sonet HTE de base sont à partir de Rs 6,71 lakh. Vient ensuite le Hyundai Venue E pour un prix de Rs 6,75 lakh, puis le Tata Nexon XE pour un prix de Rs 7,00 lakh. Le Nissan Magnite réduit donc déjà le prix du plus proche rival d’un énorme lakh de Rs 1,21. Cela sape même le prix d’entrée de gamme de la plupart des berlines haut de gamme, à l’exception du Tata Altroz, et c’est un énorme avantage.

Mais le Magnite de base n’est pas ce que la plupart d’entre vous opteront pour. Même dans sa variante haut de gamme XV Premium CVT, le Magnite n’est au prix que de Rs 9,55 lakh. Et attention, c’est la variante automatique. À ce prix, le Magnite est moins cher que les modèles automatiques d’entrée de gamme de presque tous ses concurrents (à l’exception du Nexon XMA équipé de l’AMT). Toutes les autres variantes automatiques à essence haut de gamme de ce segment franchissent la barre des Rs 11 lakh. Cela dit, le Magnite pourrait sembler moins sophistiqué et haut de gamme que certains de ses rivaux.

Des sources suggèrent que l’annonce officielle des prix du Nissan Magnite pourrait avoir lieu dès la fin novembre.

Nissan Magnite Options de moteur

Nissan proposera deux options de moteur à essence de 1,0 L sous le capot du Magnite. Le moteur de basse spécification du Magnite est un moteur à essence à aspiration naturelle B4D à double VVT ​​de 1,0 litre qui produit 72 ch et sera couplé à une boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses. Le moteur haut de gamme est le moteur essence 1,0 litre turbo HRA0 qui produit une puissance de pointe de 95 ch. Ce moteur sera accouplé à la boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses ou à une boîte de vitesses automatique CVT. Ces chiffres ne sont toujours pas les meilleurs de la classe et le Magnite pourrait manquer de rythme. De plus, aucun moteur diesel ne sera proposé.

Variantes Nissan Magnite

Nissan proposera le Magnite en cinq variantes en Inde – XE, XL, XV, XV Premium et XV Premium (O). Le moteur à aspiration naturelle de 1,0 L sera offert sur tous, sauf la variante haut de gamme. Pendant ce temps, le moteur turbo-essence de 1,0 L sera offert sur tous, sauf la variante de base. De plus, vous pouvez également opter pour le pack Technologie de Nissan qui intègre des fonctionnalités telles que la charge sans fil, le purificateur d’air, l’éclairage d’ambiance, les lampes de flaque d’eau et les haut-parleurs JBL sur les trois principales variantes uniquement.

Voici un résumé des options de groupe motopropulseur disponibles avec chaque variante.

XE XL XV XV Premium XV Premium (O) 1,0 litre NA essence avec MT Oui Oui Oui Oui Non 1,0 litre turbo essence avec MT Non Oui Oui Oui Oui Turbo essence de 1,0 litre avec CVT Non Oui Oui Oui Oui

Nissan a déjà commencé la production en série du Magnite dans son usine d’Oragadam à Chennai et des sources suggèrent que l’annonce des prix pourrait avoir lieu dès la fin novembre. Les principaux rivaux de la Magnite incluent le Kia Sonet, le Hyundai Venue, le Tata Nexon, le Mahindra XUV300, le Ford EcoSport, le Maruti Suzuki Vitara Brezza et le Toyota Urban Cruiser.