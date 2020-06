Les prix de l’essence et du diesel sont presque similaires dans la région de la capitale nationale!

Les prix de l’essence et du diesel ont augmenté pour la huitième journée consécutive dimanche à Delhi et maintenant, le prix de l’essence et du diesel est presque similaire.

Depuis que le verrouillage a été levé dans le pays, la hausse des prix du carburant préoccupe de plus en plus tous les usagers de la route. Dimanche, les prix de l’essence et du diesel ont augmenté pour la huitième journée consécutive dans toutes les métropoles du pays. A Delhi, les prix de détail de l’essence et du diesel s’élevaient respectivement à Rs 75,78 par litre et Rs 74,03 par litre. Plus surprenant, le prix du diesel est maintenant presque le même que celui de l’essence dans la région de la capitale nationale.

En huit jours consécutifs d’augmentation du prix du carburant, le prix de l’essence a augmenté de 62 pains à partir de Rs 75,16 par litre comme c’était le samedi et le prix du diesel a été augmenté de 64 paises à partir de Rs 73,39 par litre. Pendant ce temps à Mumbai, le consommateur a payé Rs 82,70 par litre pour l’essence et Rs 72,64 par litre pour le diesel. Par rapport à Delhi, le prix du diesel est légèrement moins élevé dans la région de la capitale nationale qu’à Mumbai, mais le prix de l’essence est beaucoup plus cher.

Quant aux autres villes, les habitants de Chennai déboursent Rs 79,53 pour un litre d’essence tandis que le diesel coûte Rs 72,10 par litre. À Kolkata, en attendant, l’essence est vendue à Rs 77,64 par litre et le diesel à Rs 69,80 par litre. Les prix des produits pétroliers ont été haussés de 59 pais le litre et 58 paise le litre samedi à Delhi. Les compagnies pétrolières ont ainsi augmenté le prix de l’essence et du diesel afin d’ajuster les prix de détail après une longue pause de plus de 80 jours.

Les sociétés de commercialisation du pétrole avaient décidé de geler le taux de révision à la mi-mars, alors que le gouvernement augmentait les droits d’accise sur l’essence et le diesel afin de disposer de fonds supplémentaires pour lutter contre la pandémie de Covid-19. La plupart des sociétés pétrolières telles qu’Indian Oil Corp (IOC), Bharat Petroleum Corp Ltd (BPCL) et Hindustan Petroleum Corp Ltd (HPCL) ont ainsi ajusté la hausse des droits d’accise contre la baisse des tarifs de détail afin que le client ne souffre pas.

Cette révision des prix des produits pétroliers a été effectuée dans tout le pays et pas seulement dans les grandes métropoles. Les prix varient cependant d’un État à l’autre en fonction des taxes de vente locales et de la TVA imposées par le gouvernement de l’État. L’industrie automobile a de toute façon du mal à se réconcilier avec la situation Covid-19 et la hausse des prix du carburant va encore souffler sur un processus de reprise déjà lent.