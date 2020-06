Les principaux transporteurs américains tombent lundi après-midi

Si vous vivez aux États-Unis et que vous rencontrez des problèmes pour passer un appel à New York, Miami, L.A., Chicago, Dallas, Houston, Atlanta et Chicago, vous n’êtes pas seul. Selon Down Detector, les quatre principaux opérateurs américains (y compris T-Mobile Sprint) rencontrent des problèmes. De 12 h 30 HAE à 15 h 49 HAE, le nombre de plaintes reçues par Down Detector concernant Verizon est passé de 120 à près de 8 400. 74% se sont plaints de la perte de la connectivité des téléphones portables, 18% ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas accéder à l’Internet mobile et 7% n’étaient pas en mesure d’utiliser une connexion Internet fixe.

Voir aussi Closing Bell: les plus gros déménageurs à petite capitalisation d'aujourd'hui sur l'ASX Plusieurs fournisseurs de services sans fil ont aujourd’hui des problèmes de connectivité dans les grandes villes américaines

La misère aime la compagnie et Les abonnés de T-Mobile signalant un problème sur Down Detector sont passés de 30 à 12 h 15 HAE à 107 502 à 15 h HAE. 77% de ceux qui se sont enregistrés avec Down Detector ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas passer un appel téléphonique avec leur téléphone T-Mobile et 22% ne pouvaient pas utiliser l’Internet mobile.

Les abonnés de Verizon ont des problèmes de connexion au réseau de l’opérateur cet après-midi

D’autres entreprises sans fil comme Metro by T-Mobile, U.S. Cellular, Comcast, Straight Talk, Walmart Family Mobile et Tracfone ont également des problèmes. Fait intéressant, alors que les abonnés d’AT & T publiaient sur les réseaux sociaux un rapport sur le manque de service, un porte-parole d’AT & T a déclaré qu’il fonctionnait normalement. Un porte-parole de Verizon a déclaré qu’il « fonctionnait à des niveaux de service normaux ». Le président de la technologie de T-Mobile, Neville Ray, a commenté dans un tweet: « Nos ingénieurs travaillent pour résoudre un problème de voix et de données qui affecte les clients à travers le pays. »

Nous surveillerons la situation et une fois le service rétabli ou toute autre nouvelle annoncée concernant la panne, nous transmettrons l’information. Continuez à vous enregistrer.