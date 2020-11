Les principaux supermarchés s’unissent pour rejeter le racisme après que la publicité de Noël de Sainsbury ait fait face à des réactions négatives

Tous les grands supermarchés britanniques ont clairement indiqué qu’ils s’unissaient contre le racisme dans le cadre d’une rare émission conjointe pour Channel 4.La décision intervient après que Sainsbury’s a publié sa publicité de Noël qui mettait en vedette une famille noire, ce qui a suscité des réponses offensantes et racistes sur les réseaux sociaux. Des annonces de Waitrose, Tesco, Islande, Asda, Aldi, M&S, Lidl et Co-op ont été diffusées aux côtés d’un message antiraciste pendant les heures de grande écoute vendredi.Des vidéos promotionnelles ont été diffusées sur deux pauses publicitaires sur Channel 4 à 20h15, pendant Bake Off: An Extra Slice, et à 22h15 pendant The Last Leg.A côté des publicités à l’écran se trouvera le hashtag # StandAgainstRacism.Stand up against racisme La campagne festive de Sainsbury a présenté un certain nombre de familles britanniques, avec une publicité , « Gravy Song », montrant une famille noire de Londres appréciant le dîner de Noël. Alors que le clip a reçu des éloges généralisés, Sainsbury a également rencontré la désapprobation et les commentaires racistes de certains acheteurs, Certains ont dit à l’entreprise qu’ils boycotteraient le supermarché. Rachel Eyre, responsable de la communication de la marque et de la création chez Sainsbury’s, a déclaré: «Nous nous efforçons d’être un détaillant inclusif et nous sommes fiers de nous unir à nos collègues de l’industrie pour lutter contre le racisme. la diversité des communautés que nous servons, de notre publicité aux produits que nous vendons. «Sainsbury’s est pour tout le monde et nous nous engageons à jouer notre rôle pour aider à bâtir une société égalitaire.» Steve Murrells, PDG de la coopérative, a déclaré: «Co- op nous ne resterons pas là quand nous verrons le racisme se produire et nous parlerons et agirons contre lui. Je suis tout à fait clair que nous devons être antiracistes dans tout ce que nous faisons et que nous travaillerons pour éliminer les inégalités raciales individuelles, institutionnelles et systémiques qui existent actuellement. Nous sommes fiers d’être solidaires de nos pairs. »Stuart Machin, directeur général de l’alimentation chez M&S, a déclaré:« Nous sommes avec vous Sainsbury’s. Noël consiste à rassembler tout le monde, et nous sommes absolument unis contre le racisme avec nos collègues détaillants. »Alessandra Bellini, directrice de la clientèle de Tesco, a déclaré:« Nous pensons que la diversité dans notre entreprise nous rend plus forts et nos campagnes publicitaires sont conçues pour représenter tout le monde, montrant l’étendue des communautés et des clients que nous servons. Nous ne tolérons aucun comportement raciste ou abusif de quelque nature que ce soit et nous sommes fiers de travailler avec Channel 4 et d’autres supermarchés pour #StandAgainstRacism. »Martin George, directeur client chez Waitrose, a ajouté:« Le partenariat John Lewis a été formé avec l’égalité pour tous en son cœur et nous sommes fiers de lutter contre le racisme avec Channel 4 et d’autres supermarchés. «Nous voulons que nos partenaires et clients de tous horizons se sentent valorisés pour leur individualité et partagent un sentiment d’appartenance. Nous avons déjà montré notre soutien à la publicité de Sainsbury avec notre campagne #GiveALitteLove pour célébrer une Grande-Bretagne moderne et pour mettre en valeur la diversité des communautés que nous servons.