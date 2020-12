Les principaux investisseurs du propriétaire de Sports Illustrated cherchent à supprimer 5 membres du conseil d’administration

Les deux plus grands investisseurs du propriétaire de Sports Illustrated, Maven, – B.Riley Financial, Inc. et 180 Degree Capital Corp. – ont déclaré lundi qu’ils poursuivaient le processus de destitution de cinq des administrateurs de Maven, John Fichthorn, Rinku Sen, Peter Mills, David Bailey et Josh Jacobs.

«La demande de B. Riley et 180 est uniquement liée à leur conviction que la composition du Conseil doit changer pour permettre [Maven] pour atteindre son potentiel de croissance et de création de valeur », ont déclaré les entreprises dans un communiqué conjoint.

B. Riley et 180 ont également évoqué un «nouveau modèle commercial» dirigé par le PDG de Maven, Ross Levinsohn, le chef de Sports Illustrated qui a été nommé au poste de Maven en août, et «la préparation d’un uplist à une grande bourse» comme raisons pour la révision de la carte.

«B. Riley et 180 estiment qu’un conseil qui reflète le «nouveau» Maven, et qui a une expérience significative du conseil d’administration de sociétés ouvertes, est essentiel à mettre en place immédiatement », indique le communiqué.

Mardi dernier, les deux présidents et PDG de B. Riley et 180 ont envoyé une lettre au conseil d’administration de Maven demandant que Fichthorn, Sen, Mills, Bailey et Jacobs démissionnent immédiatement de leurs fonctions.

«Bien que nous apprécions le temps et le dévouement du conseil d’administration au fil des ans, nous pensons qu’une nouvelle direction doit commencer par le haut, avec un nouveau conseil qui reflète mieux la stratégie actuelle de l’entreprise et la base d’actionnaires», la lettre de B. Riley Bryant Riley et Kevin Rendino de 180 ont déclaré.

Donnant à ces administrateurs la date limite du 25 novembre, Riley et Rendino ont déclaré que si les administrateurs ne se conformaient pas, ils demanderaient le consentement des «actionnaires représentant la majorité des droits de vote des actions en circulation de la société» pour retirer le administrateurs en question.