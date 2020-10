Les principaux fournisseurs ont obtenu l’autorisation de reprendre leurs activités avec Huawei

Les choses s’améliorent enfin pour l’aile smartphone de Huawei.

En raison des sanctions imposées par les États-Unis, bon nombre des partenaires de la chaîne d’approvisionnement de Huawei ne peuvent plus faire affaire avec l’entreprise. En conséquence, il ne peut ni fabriquer ses propres puces Kirin ni se procurer composants cruciaux d’autres entreprises.

Apparemment, les États-Unis continuent de voir L’équipement 5G en tant que menace pour la sécurité, et il n’a toujours pas permis la vente de stations de base et de processeurs de serveur destinés aux activités de télécommunications de l’entreprise.

Le rapport indique que le département américain du Commerce est prêt à approuver les livraisons de composants à Huawei tant que la « technologie ne prend pas en charge la 5G ».

Cela a été interprété par beaucoup comme un signal vert pour que les fournisseurs reprennent leurs activités avec l’unité grand public de Huawei, qui comprend également les smartphones, et représente plus de la moitié de ses revenus.

Ce qui n’est pas très clair, c’est si les fabricants de puces seraient autorisés à vendre leurs SoC compatibles 5G à l’entreprise chinoise.

Un rapport récent affirme que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) a été a accordé l’autorisation de reprendre ses activités avec Huawei à condition que les puces soient fabriquées à l’aide de procédés de lithographie plus anciens et non de nœuds avancés tels que 7 nm et 5 nm.

Samsung et Sony ont déjà repris leurs activités avec Huawei

Plus de 300 entreprises ont demandé des licences afin de pouvoir continuer à faire des affaires avec Huawei. Un tiers d’entre eux, dont Intel et AMD, ont apparemment été approuvés.

Samsung Display a également repris ses activités avec Huawei récemment. Sony et le fabricant de capteurs d’image OmniVision ont apparemment également obtenu des licences pour fournir des composants de caméra pour smartphone à Huawei.

L’analyste de la banque d’investissement Jefferies, Edison Lee, estime que Qualcomm et MediaTek aura également le feu vert pour vendre des puces à Huawei plus tard cette année.

On pensait auparavant que les ventes de smartphones de Huawei réduire de 75% à cause des sanctions. L’entreprise est actuellement la société deuxième vendeur de smartphones en volume. Deux de ses téléphones figuraient parmi les cinq plus gros contributeurs aux revenus mondiaux des smartphones 5G en 1er semestre 2020.