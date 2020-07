Les prêts à la maîtrise ont incité davantage de personnes de la classe ouvrière à rester à l’université, selon une étude

La décision d’introduire des prêts gouvernementaux pour les étudiants en master a «substantiellement» élargi le profil des personnes poursuivant des études supérieures, selon la recherche. Après l’introduction du prêt en 2016, l’écart de classe entre ceux qui suivent une maîtrise a «presque entièrement disparu», les taux de progression augmentant le plus parmi les élèves des groupes ethniques noirs et minoritaires (Bame) L’étude, publiée dans l’Oxford Review of Education, s’est penchée sur les trois années précédant le programme et les deux années qui l’ont suivi. Il a constaté que les inscriptions à la maîtrise avaient bondi de 9 305 diplômés en Angleterre au cours de la première année où des prêts avaient été introduits. «Réduit considérablement» «Les écarts de participation entre les diplômés de différentes classes socio-économiques se sont considérablement réduits», indique l’étude. Lorsque d’autres facteurs ont été pris en compte, comme la matière étudiée et l’université où les étudiants ont obtenu leur premier diplôme, les différences «ont presque entièrement disparu». Alors que la proportion d’étudiants blancs progressant vers une maîtrise est passée de 8,2% à 11,8%, Bame les groupes ont connu des augmentations plus importantes. Le taux de progression des étudiants d’origine noire des Caraïbes est passé de 7,2% à 11,1%, tandis que ceux d’origine noire africaine sont passés de 12,6% à 17,8%. La progression des étudiants identifiés comme appartenant à une ethnie «mixte» est passée de 10,2% à 14,3 %.L’auteur commun, le professeur Paul Wakeling, de l’Université de York, a déclaré que la recherche suggérait que de nombreuses personnes talentueuses possédant les capacités académiques nécessaires avaient déjà été manquer de poursuivre leurs études en raison de leur classe. En savoir plus Les garçons britanniques issus de familles plus riches sont plus susceptibles d’avoir des compétences cognitives pour progresser, selon la recherche Hors de portée Jusqu’à récemment, l’option d’une étude plus approfondie était financièrement hors de portée pour de nombreuses personnes, la maîtrise coûtant environ 11000 £ en moyenne mais allant jusqu’à plus de £ 30000.En 2012-13, avant l’introduction des prêts de maîtrise financés par l’État, 72% des étudiants de maîtrise à temps plein étaient autofinancés.La valeur de l’enseignement supérieur est devenue le sujet d’un débat intense ces derniers mois, avec les ministres du gouvernement. suggérant que trop de gens vont à l’université.Cependant, les auteurs ont déclaré qu’il y avait des preuves «claires et cohérentes» que l’obtention d’une maîtrise est généralement payante.Une recherche menée par l’Office for National Statistics l’année dernière a révélé que les personnes titulaires d’une maîtrise ou d’un doctorat gagnent, en moyenne au cours de leur vie, 65 000 £ de plus que les titulaires d’un diplôme de premier cycle – une prime de 10%. « Éducation compensatoire » Le co-auteur, le Dr José Luis Mateos-González, également de York, a déclaré: » Bien que ce soit une bonne nouvelle que le programme de prêts semble avoir eu un impact positif sur les étudiants de Bame, il convient de noter que des recherches antérieures suggèrent que les diplômés de Bame sont plus susceptibles de poursuivre des stratégies d’éducation compensatoire supplémentaire afin de contrebalancer les problèmes auxquels ils peuvent être confrontés. «En d’autres termes, nous avons besoin de recherches supplémentaires pour déterminer si les diplômés de Bame se tournent vers des diplômes de troisième cycle pour contourner la discrimination sur le marché du travail des diplômés.» Il a également déclaré que la politique des prêts n’avait «pas modifié les différences entre les sexes», les hommes sont plus susceptibles de progresser vers une maîtrise que les femmes, même si les femmes sont plus susceptibles de devenir des étudiants de premier cycle.

Autocollants photoluminescents ISO 7010 Danger: Trébuchement - W007 Autocollant souple qui avise de jour comme de nuit du danger de chute et incite les personnes concernées à prendre davantage de précautions.. Ce pictogramme photoluminescent Classe C restitue dans l'obscurité la lumière emmagasinée durant la journée. Le jour, il joue le rôle d'une signalisation

BÉABA Assiette Silicone Ventouse Rose Assiette silicone ventouse BéabaPour des repas colorés ! Une assiette comme les grands ! Grâce à cette assiette en silicone Béaba, aucun risque de casse ! Les parents le savent mieux que personne, les enfants ont une maitrise limité de leurs mouvement. C'est pourquoi Béaba a pensé que le silicone serait une

BÉABA Assiette Silicone Ventouse Bleu ciel Assiette silicone ventouse BéabaPour des repas colorés ! Une assiette comme les grands ! Grâce à cette assiette en silicone Béaba, aucun risque de casse ! Les parents le savent mieux que personne, les enfants ont une maitrise limité de leurs mouvement. C'est pourquoi Béaba a pensé que le silicone serait une