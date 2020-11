Les prêtres irlandais abandonnent les services en ligne alors que les «  mass hoppers  » numériques donnent de mauvaises critiques

Les prêtres catholiques en Irlande abandonnent la diffusion de leurs services en ligne pendant la pandémie en raison de la pression causée par les critiques négatives des fidèles «de masse» comparant les services religieux. L’organisation représentant les prêtres en Irlande a déclaré que certains de ses membres avaient du mal à faire face à l’anxiété causée par les demandes de mise en ligne de leur ministère pendant les restrictions de coronavirus et à se retrouver dans un concours de beauté liturgique avec leurs collègues ecclésiastiques. L’Association des prêtres catholiques (ACP) a déclaré que l’attente des paroissiens selon laquelle la messe serait dite en ligne avait produit une multitude de commentaires et de critiques qui mettaient ses membres sous pression pour jouer et provoquaient une forme de trac numérique. L’organisation a déclaré qu’il s’agissait de l’un des nombreux aspects de la pandémie de coronavirus et des restrictions mises en place par les autorités irlandaises qui avaient un impact négatif sur les prêtres en grande partie âgés d’Irlande. Il a mis en place une ligne d’assistance pour le clergé souffrant des effets de l’isolement aux problèmes financiers. Églises vides Comme en Grande-Bretagne, les églises et autres lieux de culte de la République d’Irlande ont des restrictions importantes, de nombreux membres du clergé étant tenus de célébrer la messe dans des églises vides ou presque vides. Le père Tim Hazelwood, un porte-parole de l’ACP dont la paroisse de Cork couvre deux églises et quatre écoles, a déclaré que beaucoup de prêtres s’étaient sentis «obligés» de mettre leurs services en ligne et qu’un certain nombre avaient par la suite cessé en raison du «jugement» des téléspectateurs. S’adressant à l’assemblée générale annuelle du groupe à la fin du mois dernier, le père Hazelwood a déclaré: «La réalité est que beaucoup d’entre nous ne sont pas des artistes qui acceptent cela facilement. Beaucoup de ces gars sont très gênés. Nous sommes chauves, vieux, ne parlons pas très bien. «Et il y a un groupe de ‘hoppers de masse’ qui vont de masse en masse et malheureusement certains d’entre eux font des commentaires très blessants. « Cela vous touche les tripes, les vôtres. » Notant que les prêtres, comme d’autres qui doivent se familiariser avec les paramètres de l’ère des médias sociaux, sont inquiets d’être notés par leur nombre d’adeptes, le père Hazelwood a ajouté: le jugement, vous pouvez l’intellectualiser, mais cela vous frappe au ventre, au cœur. Je pense que cela a été blessant. Certains des gars ont arrêté de partir [online] parce qu’ils ne pouvaient pas le supporter. Cela n’a pas été une expérience positive. Certains prêtres ont du mal à se familiariser avec la conduite de services en ligne (AP Photo / Rick Bowmer) Alors que l’idée de prêtres souffrant du trac numérique peut ressembler à une intrigue conforme à Covid de la comédie télévisée Father Ted, l’ACP a déclaré que ses membres traitaient avec de multiples pressions causées par la pandémie. L’âge moyen d’un prêtre en Irlande est de 72 ans, et beaucoup vivent seuls alors que l’Église catholique fait face à la diminution de la taille des congrégations et au vieillissement de la prêtrise. Revenu Le père Hazelwood a déclaré que ses collègues étaient confrontés à des problèmes tels que des réductions des revenus de l’église allant jusqu’à 60 pour cent tout en devant également s’adapter à la vieillesse. Il a déclaré à l’AGA: «Nos niveaux d’énergie diminuent. Notre santé et notre forme physique ne sont pas aussi bonnes qu’elles l’étaient. Nous devons reconnaître que ce que nous pouvions faire avant, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que nous le fassions maintenant. «Peu importe la façon dont vous l’habillez, vous vivez seul. Maintenant, vous fermez la porte à 17 heures, nous n’avons pas de réunions, rien à voir. La réalité est que beaucoup de gars se sentent très seuls et isolés.

