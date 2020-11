Les présidents les plus excentriques de l’histoire des États-Unis

Les gens | 22 novembre 2020

Le président Ronald Reagan lançant un ballon de football de son bureau dans le bureau ovale. (Mary Anne Fackelman-Miner / Maison Blanche / The LIFE Picture Collection via Getty Images)

Les présidents sont aussi des personnes et, comme beaucoup d’entre nous, ils ont leurs bizarreries. Certains anciens présidents, cependant, ont porté leurs petites bizarreries personnelles à un tout autre niveau. Quand on est le leader du monde libre, ces bizarreries sont souvent exposées pour que le monde entier les voie … et que les médias se moquent.

Ronald Reagan a consulté les étoiles

Ronald Reagan était autrefois une star d’Hollywood, mais il a passé son temps en tant que 40e président à consulter un autre type de star. Lui et sa femme, Nancy, étaient grands croyants en astrologie. En fait, lorsque Reagan a prêté serment en tant que gouverneur de Californie en 1967, il l’a fait à exactement 00 h 10, car on disait que c’était un moment astrologiquement propice. Les Reagan ont tous deux demandé l’avis d’un astrologue renommé avant de prendre des décisions importantes, même celles concernant la sécurité nationale et la politique nationale. On dit même que Reagan a choisi George Bush comme colistier basé sur l’astrologie. Un astrologue aurait averti Nancy Reagan que quelque chose de grave se produirait le 30 mars 1981, et c’est effectivement le cas. C’était le jour où Reagan était abattu et blessé par un assassin potentiel.

Portrait présidentiel officiel de Calvin Coolidge. (Charles Sydney Hopkinson / Wikimedia Commons)

Cheval électrique de Calvin Coolidge

Calvin Coolidge aimait monter à cheval et considérait que c’était un bon exercice, mais les exigences du bureau ovale limitaient son temps à cheval, il avait donc un cheval électrique installé à la Maison Blanche et a passé son temps libre à chevaucher l’engin. Bien qu’il fût moquée dans la presse, le cheval électrique – qui avait deux réglages, «trot» et «galop» – a servi de bon moyen de soulager le stress de Coolidge pendant ses années au pouvoir.

Copie du portrait daguerréotype de John Quincy Adams, sixième président des États-Unis. (Administration des archives et des documents nationaux / Wikimedia Commons)

Intrigues aquatiques de John Quincy Adams

Tous les jours à cinq heures du matin, le sixième président des États-Unis se rendait au Potomac, mais pas pour regarder le lever du soleil. Il est allé maigre plonger dans cette célèbre rivière tous les matins, peu importe la température. L’eau glaciale était revigorante, selon Adams, et juste le moyen de commencer ses journées mouvementées. Vous pourriez penser qu’un passe-temps aussi obscène serait gardé secret, même si Adams ne l’était pas, mais il était bien connu à Washington, DC que le président aimait faire des longueurs dans son costume d’anniversaire. Un journaliste entreprenant a en fait obtenu une interview importante avec les Adams en cachant ses vêtements pendant qu’il nageait et en refusant de les rendre jusqu’à ce qu’il accepte l’interview.

Portrait du président Lyndon B. Johnson. (Yoichi Okamoto / Wikimedia Commons)

Johnson de Lyndon B. Johnson

Le 36e président était, de son propre aveu, bien doté et trop disposé à le prouver. En fait, il avait un surnom pour cette partie du corps en particulier: «Jumbo». À plus d’une occasion, lorsque divers législateurs sont entrés dans la salle des hommes pour trouver Johnson se soulageant à l’urinoir, le président a profité de l’occasion pour afficher Jumbo, demandant même aux intrus: « Avez-vous déjà vu quelque chose d’aussi grand que cela? » Il n’hésitait généralement pas à uriner en public, se soulageant régulièrement sur le parking de l’US House Office Building.

Millard Fillmore. (Auteur inconnu / Wikimedia Commons)

Millard Fillmore a risqué sa vie pour ses livres bien-aimés

Le 13e président était un tel amateur de livres qu’il a ouvert la première bibliothèque permanente de la Maison Blanche, utilisant son propre argent pour acheter des livres jusqu’à ce que le Congrès approuve un budget pour l’espace. La bibliothèque de la Maison Blanche était en sécurité, mais le matin du 24 décembre 1851, Fillmore fut alerté qu’un incendie s’était déclaré à la Bibliothèque du Congrès. Désespéré de sauver les livres, Fillmore a sauté à bord de l’un des camions de pompiers tirés par des chevaux se dirigeant vers les lieux et a tiré des volumes du bâtiment en feu aussi longtemps qu’il le pouvait avant d’organiser un brigade de seaux pour éteindre les flammes. À la consternation de Fillmore, environ 35 000 livres ont été perdus dans l’incendie, mais le président passionné de livres a promis de reconstruire la Bibliothèque du Congrès et d’ajouter à sa collection.

Président des chefs d’état-major interarmées, le général George S.Brown tout en accompagnant le président Jimmy Carter lors d’une visite au quartier général du Commandement aérien stratégique à Offutt Air Force Base, Nebraska. (Archives de l’armée de l’air des États-Unis / Wikimedia Commons)

Jimmy Carter et les extraterrestres

En 1969, alors qu’il s’exprimait au Lions Club de Leary, en Géorgie, le 39e président – qui était alors gouverneur de l’État – et d’autres ont affirmé avoir été témoins d’un objet volant non identifié. Carter a même déposé un rapport sur l’incident, expliquant: « C’était la chose la plus horrible que j’aie jamais vue. » Au cours de sa campagne présidentielle, Carter a poussé à plus de recherche sur le phénomène OVNI, mais étrangement, il a reculé une fois qu’il a prêté serment. Certains ont spéculé qu’il a cédé après avoir appris top-secret, lié aux extraterrestres informations sur la sécurité nationale.