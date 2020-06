Les premiers vrais écouteurs sans fil OnePlus sont susceptibles d’embrasser toutes les comparaisons AirPods

Tout comme l’Apple Watch ou l’iPad, le 2016 Les AirPod n’étaient pas des pionniers légitimes de l’industrie, suivant les traces de nombreux autres vrais écouteurs sans fil d’autres sociétés, mais ils ont sans aucun doute changé la donne pour de bon, prenant rapidement en charge un segment de marché à croissance rapide qui est toujours l’expansion à un rythme essentiellement inégalé.

Donné L’incroyable domination des « écouteurs » d’Apple, il est difficile de ne pas comparer chaque nouveau produit TWS (véritable stéréo sans fil) qui sort avec son équivalent relatif du portefeuille AirPods, mais alors que la plupart des entreprises essaient de ne pas être trop évidentes en s’inspirant de les leaders du marché basés à Cupertino, une marque semble inhabituellement désireuse d’adopter toutes les comparaisons.

Sans surprise, nous parlons de OnePlus, qui est en fait l’un des très rares fournisseurs mondiaux de smartphones à ne pas encore dévoiler une seule paire d’écouteurs sans fil à la mode. La rumeur court que qui est sur le point de changer, et selon de nouvelles informations déterrées par les gens toujours ingénieux à Développeurs XDA, l’effort de recrue TWS probablement abordable de la société pourrait être appelé les pods OnePlus.

Cela signifie que la marque chinoise non conventionnelle nagera à nouveau à contre-courant, en snobant une tendance établie et suivie par tout le monde de Samsung à Google, Amazone, Microsoft et Huawei en optant pour un nom susceptible de provoquer un peu de controverse (et de générer une certaine publicité gratuite) au lieu de suivre la voie prévisible de OnePlus Buds.

Bien sûr, Apple ne possède pas chaque petite partie du surnom des AirPods (nous pensons), donc OnePlus est peu susceptible d’être poursuivi s’il finit par utiliser un nom qui est loin d’être gravé dans la pierre pour le moment. En outre, nous sommes beaucoup plus intéressés par l’apparence et le son des pods OnePlus, dont les deux détails sont largement en suspens. Les images que nous avons des vrais écouteurs sans fil à venir sont assez génériques, ne racontant évidemment pas toute l’histoire de la société qui « empruntera » au fabricant d’appareils auditifs « le plus performant au monde ».