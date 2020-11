Les premiers passagers humains voyagent dans un pod hyperloop conçu de grande taille

Deux passagers humains ont voyagé pour la première fois dans l’une des capsules hyperloop en lévitation de Virgin, qui a été envoyée à 100 miles par heure à travers un tunnel presque sans air dans le désert du Nevada.Josh Giegel, CTO et co-fondateur de Virgin Hyperloop, et Sara Luchian, directeur de l’expérience passagers de Virgin Hyperloop, ont été les deux passagers à utiliser le nouveau moyen de transport pour la première fois le 8 novembre.Le voyage d’essai de 15 secondes a été effectué par la société sur son site DevLoop à 35 miles au nord de Las Vegas dans le Nevada, qui comprend un tube en béton de 500 mètres situé dans une étendue désertique stérile.Deux passagers humains ont voyagé pour la première fois dans l’une des capsules hyperloop en lévitation de Virgin.Le voyage inaugural a eu lieu dans le XP- deux places nouvellement sorti. 2, conçu par Bjarke Ingels Group (BIG) et le studio danois Kilo Design, qui a été construit pour démontrer que les passagers sont capables de voyager en toute sécurité à l’intérieur d’un pod hyperloop. les sièges blancs en peluche de la capsule, un système de sas a été utilisé pour amener le pod dans et hors de l’environnement semi-vide.Le véhicule XP-2 a ensuite été propulsé électromagnétiquement à travers le tunnel à une vitesse d’un peu plus de 100 miles par heure (mph) avant de venir à l’arrêt, avec un trajet d’environ 15 secondes.Lorsque le système sera pleinement réalisé, la capsule singulière dans laquelle Giegel et Luchian ont voyagé sera plus grande, capable d’accueillir jusqu’à 28 passagers et visera à atteindre des vitesses allant jusqu’à 760. Le pod hyperloop a été envoyé à 100 miles par heure à travers un tunnel semi-vide dans le désert du Nevada Le système utilise mag-lev – la même technologie que celle utilisée par les trains à grande vitesse au Japon. La lévitation électromagnétique du train signifie qu’il n’y a pas de frottement, contrairement aux trains traditionnels qui circulent sur des rails.Le pod, qui a été surnommé Pegasus pour le test, est monté sur plusieurs roues qui se rétractent lorsque la lévitation magnétique entre en vigueur pour éviter toute traînée. Virgin dévoile le premier prototype de la nacelle pour passagers Hyperloop One À l’intérieur, un plancher en gradins permet une entrée et une sortie faciles, tandis que des fenêtres circulaires offrent une vue dans le tunnel. Ces éléments ont été conçus pour compléter l’extérieur de la nacelle, qui présente une forme douce en forme de pilule. Les accoudoirs allongés des sièges intérieurs servent également de rangement pour l’équipement de sécurité, les réservoirs d’oxygène et l’éclairage. « Lors de la conception de l’avenir du transport et de l’ardoise est en quelque sorte vide, les opportunités sont infinies », a déclaré Jakob Lange de BIG. «Nous avons dû ajuster notre façon de penser en nous éloignant des modes de transport classiques comme les trains, les avions et les métros, et vers une nouvelle typologie de véhicule, plus proche de celle d’un vaisseau spatial.» «Hyperloop permet aux passagers de se rendre d’un point A à un point B en une fraction de seconde, et Pegasus procure une sensation de sécurité, de commodité et un voyage en douceur « , a-t-il ajouté. BIG a conçu l’intérieur du pod pour avoir des formes douces et circulaires » Lorsque nous avons commencé dans un garage il y a plus de six ans, l’objectif était simple – pour transformer la façon dont les gens se déplacent », a déclaré Giegel. «Aujourd’hui, nous avons fait un pas de géant vers ce rêve ultime, non seulement pour moi, mais pour nous tous qui regardons vers un moonshot ici sur Terre.» «Hyperloop est bien plus que la technologie. permet », a ajouté Luchian. « Pour moi, l’expérience des passagers relie tout. Et quelle meilleure façon de concevoir l’avenir que de le vivre de première main? » Le véhicule biplace XP-2 a été conçu par Bjarke Ingels Group (BIG) et Kilo DesignElon Musk a dévoilé pour la première fois le concept d’hyperloop en 2013 et l’a développé via sa société SpaceX. Il a ensuite open-source la technologie et n’est plus directement impliqué dans son développement.Virgin Hyperloop a été fondée en 2014 sous le nom d’Hyperloop Technologies, avant de changer son nom en Hyperloop One en 2016 puis en Virgin Hyperloop One après avoir été racheté par la société de Richard Branson. Il s’appelle désormais Virgin Hyperloop. BIG conçoit le centre de certification Virgin Hyperloop pour la Virginie Occidentale Le principal concurrent de la société est Hyperloop Transportation Technologies, qui a dévoilé un prototype de capsule de passagers hyperloop à grande échelle conçue par Priestmangoode en octobre 2018.Le mois dernier, Virgin Hyperloop a annoncé la construction de l’Hyperloop Centre de certification (HCC) en Virginie occidentale. Également conçu par BIG, le centre comprendra un tube de six milles de long pour tester et certifier le système de transport à grande vitesse.

