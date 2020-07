Les premières puces 7 nm d’Intel sont maintenant reportées à 2022/2023, alors que les rivaux progressent

Les puces d’Intel basées sur le processus 7 nm ont encore une fois été retardées.

Les utilisateurs peuvent désormais s’attendre à ce que les processeurs basés sur le processus 7 nm fassent leurs débuts jusqu’en 2023.

Intel est désormais bien derrière ses concurrents et les fabricants de chipsets mobiles.

Dans la course aux puces plus denses et plus petites, Intel prend du retard. Après avoir apparemment surmonté ses revers de 10 nm plus tôt cette année, la société californienne a maintenant confirmé de nouveaux retards dans son processus de 7 nm.

Plus tôt cette année, Intel a déployé ses processeurs de bureau de 10e génération nommés Comet Lake, basés sur un processus 14 nm et des puces Ice Lake 10 nm pour les ultrabooks. Maintenant, selon sa publication de résultats du T2 2020 (h / t: Matériel de Tom), la société s’attend à ce que ses puces 10 nm de bureau arrivent d’ici 2021. Elles devaient initialement être expédiées en 2016.

Mais 7 nm semble être le véritable unobtanium pour l’entreprise. Ses processeurs 7 nm ne pourraient désormais arriver qu’à la fin de 2022 ou au début de 2023, cinq ans plus tard que prévu. Fait intéressant, il est maintenant probable que les premiers GPU d’Intel basés sur un processus 7 nm arriveront d’ici 2022. Les puces de serveur ont également été retardées d’un an jusqu’en 2023.

Intel a blâmé les problèmes de rendement avec son processus 7 nm pour le nouveau retard, la société ayant récemment identifié un «mode défaut» dans son processus comme un problème.

La nouvelle intervient également après qu’Apple a annoncé son intention de développer ses propres processeurs basés sur Arm pour Mac à la WWDC 2020, abandonnant le silicium d’Intel.

La course à 7 nm: déjà terminée?

Alors qu’Intel déploie toujours des chipsets 14 nm, ses contemporains sont confortablement inférieurs à 10 nm.

Son rival de processeur de bureau AMD à la mi-2019 a publié son architecture Zen 2, utilisant des processeurs basés sur un nœud 7 nm de TSMC. En janvier de cette année, il a lancé son premier processeur 7 nm pour ordinateurs portables.

Selon un rapport de Digitimes en avril, TSMC s’attend à ce que son processus 3 nm soit prêt pour la production en volume d’ici 2022. Il a également fabriqué le chipset Kirin 980 de HiSilicon, le premier de Huawei basé sur le processus 7 nm.

Les fonderies de Samsung sont passées au processus 14 nm en 2016 avec le lancement de la série Exynos 7500. L’Exynos 990, qui a été utilisé dans la série Galaxy S20, est basé sur un processus LPP de 7 nm.

Qualcomm a lancé son processus 7 nm avec le Snapdragon 855 l’année dernière, tandis que le Dimensity 1000 de Mediatek a également utilisé un processus similaire et est arrivé à la fin de l’année dernière. Mediatek a également annoncé cette semaine sa ligne Dimensity 720, qui mettra des chipsets 7 nm avec prise en charge 5G dans des appareils moins chers.

La recherche de procédés de fabrication plus petits, ou la réduction des matrices, n’est pas un objectif trivial. Plus les fonderies de transistors peuvent emballer sur un morceau de silicium, plus une puce peut être petite. Cela est devenu impératif pour les fabricants de chipsets d’obtenir des vitesses d’horloge plus élevées et une meilleure efficacité. Cependant, à en juger par les problèmes actuels d’Intel, même les plus grandes entreprises peuvent lutter dans cette course.

