Les premières parties de Sony ont perfectionné l’art de convaincre les listes de trophées

Que vous vous souciez ou non des trophées, ils se sont clairement imposés comme une partie intégrante de la culture PlayStation. Introduits il y a plus de dix ans aux côtés de titres comme Super Stardust HD, ils ont souvent eu l’impression d’être après coup. Mais ces dernières années, les studios Sony ont clairement déployé des efforts concertés pour créer des listes de trophées convaincantes que de nombreux consommateurs sont en train de mener à bien.

C’est quelque chose que nous avons remarqué pour la première fois avec Horizon Zero Dawn, un jeu qui nécessite des investissements mais qui peut être Platinum sans trop de planification. À ce jour, environ 6% de la communauté du titre ont déverrouillé le meilleur bibelot, ce qui est nettement supérieur au nombre de personnes qui ont déverrouillé le pot le plus prestigieux de The Witcher 3: Wild Hunt (1,2%). En tant qu’incident isolé, ces données ne sont pas si convaincantes, mais elles sont devenues un thème cohérent des exclusivités propriétaires de Sony.

Jetons un coup d’œil aux données:

The Last of Us: Part II est à peine sorti depuis un mois, ce qui signifie que son taux d’achèvement Platinum est presque certain d’augmenter. Comparez la statistique à The Last of Us Remastered, âgé de six ans (0,4%), et il est clair que cela a été un effort conscient de la part du détenteur de la plate-forme pour encourager les fans à valoriser davantage ses jeux.

Alors, quel est le thème cohérent ici? Eh bien, le fabricant semble avoir réalisé que tout le monde n’aime pas les trophées sur le thème de la difficulté – en fait, il est difficile d’imaginer que l’un des principaux titres du géant japonais soit livré avec un bijou de style Crushing comme les jeux originaux Uncharted. Dans certains cas, comme Horizon Zero Dawn et Days Gone, les trophées de difficulté sont séparés de la liste principale des trophées.

Il y a trop de cohérence entre les titres pour que ce soit une coïncidence, et Sony aurait les données sur la façon dont les trophées peuvent encourager les joueurs à rester plus longtemps avec leurs titres. Bien que The Last of Us: Part II vous demande de collecter chaque objet de collection, il est intéressant de voir comment les versions en monde ouvert comme Days Gone et Ghost of Tsushima vous permettent de vous contenter d’une partie seulement. En fait, vous pouvez en savoir plus sur la liste de ces derniers dans notre guide Ghost of Tsushima: Tous les trophées et Comment obtenir le platine.

Une liste de trophées réalisable affecte-t-elle combien de temps vous restez avec un titre? Êtes-vous beaucoup plus susceptible de creuser plus longtemps lorsque le Platinum est à votre portée? Et que pensez-vous des listes de trophées de Sony ces jours-ci? Sont-ils peut-être un peu trop faciles pour vos goûts personnels? Débloquez le pot le plus prestigieux dans la section commentaires ci-dessous.