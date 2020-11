Les précommandes PS5 seront à nouveau possibles sous peu

Alors que les unités de lancement de la PS5 sont déjà en rupture de stock, de nouvelles consoles pourront bientôt être à nouveau précommandées, comme le rapporte GameStop.

En conséquence, de nouvelles livraisons semblent devoir arriver dans les semaines suivant le lancement. Les réservations correspondantes peuvent être faites à partir du 19 novembre. GameStop écrit aujourd’hui:

« Nous sommes très heureux d’annoncer que vous pouvez réserver une console Playstation 5 ici sur www.gamestop.de à partir du 19 novembre 2020, que vous tiendrez entre vos mains dans les semaines à venir. »

– Euer GameStopZing-Team –

Ce sera probablement le deuxième plus gros lot attendu de toute façon en décembre. En plus de GameStop, d’autres détaillants devraient également avoir de nouvelles attributions, notamment Media Markt, Saturn, Amazon.de & Co.

Pas de console PS5 le jour du lancement

GameStop souligne également une fois de plus qu’il n’y aura pas de console PS5 le jour du lancement lui-même, mais seules les unités en précommande seront désormais distribuées aux pré-commandes. Sony a d’ailleurs déjà souligné qu’il éviterait les ventes en magasin pour le moment afin de ne pas vivre le chaos comme la PS4 à l’époque.

Dès qu’il y aura des informations sur les options de précommande PS5, vous les découvrirez ici avec nous. Vous pouvez également utiliser notre alarme push en bas à gauche, qui vous en informera immédiatement.