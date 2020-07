Les précommandes du Samsung Galaxy Z Flip 5G commenceront le 22 juillet et coûteront probablement le même prix que le modèle 4G

Cela n’a pas été une surprise car le Galaxy Z Flip 5G n’est pas un nouvel appareil en soi, et il s’agit simplement d’une version mise à jour du téléphone à clapet LTE uniquement lancé plus tôt cette année. Maintenant, Samsung a fait cette annonce sur le site Web de réseau social chinois Weibo, nous ne pouvons donc rien dire sur les pré-réservations ailleurs.

L’original Le Galaxy Z Flip repose sur le chipset Snapdragon 855 Plus et le prochain modèle devrait comporter le nouveau Snapdragon 865 Plus. C’est une mise à niveau importante pour un appareil qui a été annoncé il y a un peu moins de six mois, mais c’est à peu près tout.

Tout le reste, y compris l’écran principal de 6,7 pouces, les caméras et le design resteront probablement les mêmes. Nous attendons avec impatience le travail de peinture Mystic Bronze, qui semble être la couleur de la saison de Samsung. De plus, un modèle gris mat pourrait également être en route.

Rappel! Demain, c’est le lancement du Galaxy Z Flip 5g! Très excitant de voir de nouvelles fonctionnalités logicielles avec One Ui 2.5 et le nouveau chipset sd865 + 5g! Aussi le prix et les nouvelles couleurs bronze et gris mat! pic.twitter.com/DyVSqr5BAE – Anthony (@TheGalox_) 21 juillet 2020

Le 4G Galaxy Z Flip se vend 1380 $ et selon un rapport récent, le modèle 5G coûtera le même prix. C’est certainement une bonne nouvelle et sera probablement de bon augure pour les ventes de l’appareil pliable, étant donné que la variante LTE a apparemment été la le téléphone pliable le plus vendu à ce jour cette année.